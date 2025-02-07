До 44%. Белорусские магазины объявили "выходной бум" со скидками на колбасы, кофе, индейку, торты, виноград

📷 Фото

Опубликовано: 07.02.2025 14:35 , Обновлено: 25.04.2025

Впереди белорусов ждут выходные, а значит, можно пройтись по магазинам и закупиться нужными продуктами перед новой рабочей неделей. Журналист Telegraf.news посмотрел, какие акции подготовили магазины и где можно купить по сниженной цене фрукты, сыры, колбасы, кофе, масло, рыбу, гели для стирки.

Edostavka

Так, интернет-магазин Edostavka до 18:00 16 февраля [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные “крашцены”. Сделали скидки на эти товары:

Пе­че­нье Oreo с какао и кре­мо­вой на­чин­кой ва­ниль­но­го вкуса, 95 г - 2,69 рубля (-28%). Гель для стирки Ksonix Universal, 4,55 л - 17,99 (-23%). По­груж­ной блен­дер Evolution HBS-0641 - 70,99 (-10%). Сыр тво­рож­ный Hochland, 500 г - 18,99 (-16%). Торт «Тво­рож­но-мин­даль­ный», 1 кг - 21,99 (-24%). Со­сис­ки “Тро­иц­кие”, высший сорт, 370 г - 4,19 (-16%). Кофе мо­ло­тый “Жо­кей по-во­сточ­но­му”, 450 г - 16,99 (-14%). Кол­ба­са ва­ре­ная «Д­ок­тор­ская аро­мат­на­я», 400 г - 3,85 (-13%). Сок Royal Gran гра­на­то­вый, 1 л - 3,19 (-14%). Мякоть бедра индеек охла­жден­ная, 1 кг - 18,99 (-20%). Купаты «Д­зер­жин­ка» шаш­лыч­ные, охла­жден­ные, 1 кг - 9,99 (-27%). Мо­ро­же­ное Feelin, плом­бир с аро­ма­том мин­да­ля и пе­че­нья, 60 г - 1,19 (-26%). Горчица “АВС Боярская”, 160 г - 1,59 (-36%). Сар­дель­ки «Го­вя­жьи», высший сорт, 1 кг - 7,89 (-14%). Мо­лоч­ный кок­тейль “Топ шейк тоффи”, 450 г - 1,99 (-24%). Тушка утенка «Улы­би­но» за­мо­ро­жен­ная, 1-й сорт, 1 кг - 12,99 (-25%). Уни­вер­саль­ное чи­стя­щее сред­ство Clean Glass для стекол и зеркал, 600 мл - 3,89 (-44%). Шо­ко­лад­но-оре­хо­вая паста Nutella, 180 г - 11,99 (-34%). И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

Green

Тем временем торговая сеть Green на период с 7 по 9 февраля [link href=“https://www.green-market.by/shares/megaskidki-v-green” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “мегаскидки” и снизила цены на:

фарш премиум “Охлажденный”, 1 кг - 9,99 рубля,

апельсин, 1 кг - 5,49,

яйцо куриное пищевое С-1, 10 штук - 2,89,

сервелат “Финский” варено-копченый, высший сорт, 1 кг - 14,99,

сыр “Маасдам”, 1 кг - 19,99,

туалетная бумага трехслойная Pero Mix, 8 рулонов - 5,99,

и пр.

“Гиппо”

Не отстает от конкурентов и торговая сеть “Гиппо”. Также с 7 по 9 февраля там [link href=“https://gippo.by/clients/stock/vykhodnoy_bum/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] провести “выходной бум” со скидками на апельсины, грейпфрут, колбаски из птицы, фарш, окорочок, креветки, форель, сыр, макароны, колбасу, кальмар, кофе, гель для стирки и не только. С ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.

“Алми”

Также мы посмотрели акционный [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/fde/1jesu1q71t5yfbr4qi97f2t1r15e73tv.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] буклет [/link] супермаркетов сети “Алми” на период с 6 по 19 февраля . Там снизили стоимость мандарин, сливочного масла, форели, ветчины, шейки для запекания, колбас, кофе, винограда, голубики, котлет из рыбы и пр. Больше товаров, а также цены можно увидеть на скриншотах.

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Слодыч” рассказала о скидках до 20% на свои конфеты, печенье, пряники и пр. Журналист Telegraf.news посмотрел, снижение цен на что предложил белорусам гомельский конкурент “Слодыча” “Спартак” и какие новинки выпустила минская фабрика “Коммунарка”.

Белорусам предложили скидки до 20% на конфеты, печенье, пряники и не только. А кто «усовершенствовал» продукцию?