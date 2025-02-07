До 44%. Белорусские магазины объявили "выходной бум" со скидками на колбасы, кофе, индейку, торты, виноград
Впереди белорусов ждут выходные, а значит, можно пройтись по магазинам и закупиться нужными продуктами перед новой рабочей неделей. Журналист Telegraf.news посмотрел, какие акции подготовили магазины и где можно купить по сниженной цене фрукты, сыры, колбасы, кофе, масло, рыбу, гели для стирки.
Edostavka
Так, интернет-магазин Edostavka до 18:00 16 февраля [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные “крашцены”. Сделали скидки на эти товары:
- Печенье Oreo с какао и кремовой начинкой ванильного вкуса, 95 г - 2,69 рубля (-28%).
- Гель для стирки Ksonix Universal, 4,55 л - 17,99 (-23%).
- Погружной блендер Evolution HBS-0641 - 70,99 (-10%).
- Сыр творожный Hochland, 500 г - 18,99 (-16%).
- Торт «Творожно-миндальный», 1 кг - 21,99 (-24%).
- Сосиски “Троицкие”, высший сорт, 370 г - 4,19 (-16%).
- Кофе молотый “Жокей по-восточному”, 450 г - 16,99 (-14%).
- Колбаса вареная «Докторская ароматная», 400 г - 3,85 (-13%).
- Сок Royal Gran гранатовый, 1 л - 3,19 (-14%).
- Мякоть бедра индеек охлажденная, 1 кг - 18,99 (-20%).
- Купаты «Дзержинка» шашлычные, охлажденные, 1 кг - 9,99 (-27%).
- Мороженое Feelin, пломбир с ароматом миндаля и печенья, 60 г - 1,19 (-26%).
- Горчица “АВС Боярская”, 160 г - 1,59 (-36%).
- Сардельки «Говяжьи», высший сорт, 1 кг - 7,89 (-14%).
- Молочный коктейль “Топ шейк тоффи”, 450 г - 1,99 (-24%).
- Тушка утенка «Улыбино» замороженная, 1-й сорт, 1 кг - 12,99 (-25%).
- Универсальное чистящее средство Clean Glass для стекол и зеркал, 600 мл - 3,89 (-44%).
- Шоколадно-ореховая паста Nutella, 180 г - 11,99 (-34%).
- И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.
Green
Тем временем торговая сеть Green на период с 7 по 9 февраля [link href=“https://www.green-market.by/shares/megaskidki-v-green” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “мегаскидки” и снизила цены на:
- фарш премиум “Охлажденный”, 1 кг - 9,99 рубля,
- апельсин, 1 кг - 5,49,
- яйцо куриное пищевое С-1, 10 штук - 2,89,
- сервелат “Финский” варено-копченый, высший сорт, 1 кг - 14,99,
- сыр “Маасдам”, 1 кг - 19,99,
- туалетная бумага трехслойная Pero Mix, 8 рулонов - 5,99,
- и пр.
“Гиппо”
Не отстает от конкурентов и торговая сеть “Гиппо”. Также с 7 по 9 февраля там [link href=“https://gippo.by/clients/stock/vykhodnoy_bum/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] провести “выходной бум” со скидками на апельсины, грейпфрут, колбаски из птицы, фарш, окорочок, креветки, форель, сыр, макароны, колбасу, кальмар, кофе, гель для стирки и не только. С ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.
“Алми”
Также мы посмотрели акционный [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/fde/1jesu1q71t5yfbr4qi97f2t1r15e73tv.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] буклет [/link] супермаркетов сети “Алми” на период с 6 по 19 февраля . Там снизили стоимость мандарин, сливочного масла, форели, ветчины, шейки для запекания, колбас, кофе, винограда, голубики, котлет из рыбы и пр. Больше товаров, а также цены можно увидеть на скриншотах.
Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Слодыч” рассказала о скидках до 20% на свои конфеты, печенье, пряники и пр. Журналист Telegraf.news посмотрел, снижение цен на что предложил белорусам гомельский конкурент “Слодыча” “Спартак” и какие новинки выпустила минская фабрика “Коммунарка”.
Белорусам предложили скидки до 20% на конфеты, печенье, пряники и не только. А кто «усовершенствовал» продукцию?