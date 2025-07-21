До 200% от оклада. Минсельхозпрод поднял надбавки за специфику работы некоторым аграриям

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Опубликовано: 21.07.2025 09:50 , Обновлено: 21.07.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси скорректировало размеры профессиональных надбавок некоторым работникам бюджетных организаций аграрного сектора. Узнали, кто теперь сможет рассчитывать на прибавки до 200% от оклада за специфику своей работы.

Согласно постановлению Минсельхозпрода №59 от 10 июля, опубликованному на Национальном правовом портале 19 июля, на максимальную стимулирующую выплату – надбавку за специфику ветеринарной деятельности - смогут рассчитывать сотрудники ветеринарной службы учреждения “Ветеринарный надзор”. Если раньше максимальная надбавка за специфику деятельности для них составляла 110%, то с с 1 июля её подняли до 200% от оклада.

Для других бюджетных ветеринарных учреждений максимальная надбавка для таких специалистов теперь будет составлять 155% .

Скорректировали в ведомстве и надбавки для других категорий работников аграрного сектора:

в Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений надбавка за сложность и напряженность труда подняли с 30-70% до 70-125% ,

, надбавки за характер труда рабочим в Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений - с 45-125% до 125%- 160% .

При этом в ведомственном постановлении отмечено, что конкретный размер увеличения надбавки за сложность и напряженность работы должен определять и устанавливать непосредственно орган, уполномоченный заключать контракт с руководителями бюджетных организаций.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Национальный статистический комитет на прошлой неделе опубликовал данные о производстве сельскохозяйственной продукции в Беларуси за январь-июнь 2025 года. Согласно официальной информации, объём производства в сопоставимых ценах составил 97,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.

В Белстате назвали причину сокращения производства сельхозпродукции