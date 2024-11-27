Белгазпромбанк предупредил клиентов о проблемах с картами из-за санкций США. Но только в России

Опубликовано: 27.11.2024 11:18 , Обновлено: 27.11.2024

В Белгазпромбанке, "дочке" Газпромбанка, рассказали, как отразится на белорусах введённые на днях властями США санкции против российской компании. В банке признали, что проблемы могут возникнуть с картами UnionPay, но - только при поездке в Россию.

[info_b]UnionPay — это национальная платёжная система Китая, созданная, по сути, как альтернатива картам Visa и Mastercard. На сегодняшний день она работает в 180 странах мира, включая США и страны ЕС. В Беларуси карты этой системы выпускает помимо Белгазпромбанка также Беларусбанк.[/info_b]

После того, как Министерство финансов на прошлой неделе ввело санкции против российского Газпромбанка, компания приостановила оформление карт UnionPay. С проблемами с этими картами клиенты Газпромбанка уже столкнулись в Турции, ОАЭ, Китае и других странах. По сути, сейчас карты UnionPay от Газпромбанка работают только на территории России.

В Белгазпромбанке порталу 1prof.by пояснили, что санкции, введённые против российского Газпромбанка, на клиентах белорусской “доки” никак не отразятся, поскольку к ней они эти ограничения не применяются. Тем не менее, в самой России у клиентов Белгазпромбанка проблемы возникнуть всё же могут - как при попытке снять наличные с карты UnionPay, так и при расчетах в кафе или магазине.

“На территории России карта может не приниматься, если клиент обратится к устройству “Газпромбанка”. Со стороны нашего банка ограничений по данным картам нет”, - пояснили в финансовом учреждении.

Там рекомендовали уточнять перед покупкой или заказом услуги, пользуется ли заведение услугами эквайринга российского Газпромбанка, во избежание неловких ситуаций, а также для подстраховки иметь при себе другие банковские карты, например, “Белкарт” - их принимают везде, где принимают “МИР”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 21 ноября объявило о расширении действующих экономических санкций. В санкционные списки попали более 50 российских банков, однако последствия этого шага американских властей в будущем на себе могут ощутить не только клиенты этих финансовых учреждений, но и банков других государств, подключённых к недавно созданной системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позиционируется как российская альтернатива SWIFT.

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