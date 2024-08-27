До 1700 рублей? Посмотрели, какую стипендию могут получить белорусские студенты с 1 сентября

Опубликовано: 27.08.2024 15:14 , Обновлено: 27.08.2024

В Беларуси на размер студенческой стипендии влияет такая величина, как бюджет прожиточного минимума. Это предусмотрено Указом президента №398 «О социальной поддержке обучающихся». Учитывая, что с 1 августа Министерство труда и социальной защиты увеличило размер БПМ до 462,26 рублей, ожидается, что и стипендии станут выше. Посмотрели, кто и сколько из белорусских студентов может получить с 1 сентября.

Согласно Указу “О социальной поддержке обучающихся”, студенты-первокурсники всех вузов до первой сессии получают минимальную стипендию, которая рассчитывается по формуле: БПМ, умноженный на коэффициент 0,3. Согласно постановлению Минтруда “Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах июня 2024 года”, нехитрым подсчётом получаем, что минимальная “зарплата” для учащихся вузов на большинстве специальностей с 1 сентября 2024 года должна составить 138,68 рублей.

Стипендии для всех одинаковые?

Однако нужно понимать, что указанный размер стипендии может быть другим в зависимости от учебного заведения. Согласно тому же Указу президента, выплаты увеличиваются в 1,3 раза для студентов БГУ и Академии управления (180,28 рублей), в 1,15 раза – для студентов БНТУ, БГЭУ, БГПУ им. М. Танка, БГАМ, БГУКИ, БГСХА (159,48 рублей). Кроме того, предполагается, что в 1,5 раза увеличатся стипендии у студентов-инвалидов I и II группы, детей-инвалидов с III и IV степенью утраты здоровья, инвалидов боевых действий на территории других государств, которые указаны в Законе «О ветеранах».

Особые условия предусмотрены для студентов таких специальностей, как «химия высоких энергий», «ядерные физика и технологии», «ядерная и радиационная безопасность», «проектирование и эксплуатация атомных электрических станций» и «информационные и управляющие системы физических установок». Их минимальная стипендия составляет 0,34 БПМ. Это значит, что в с 1 сентября, согласно закону, она должна вырасти до 157,17 белорусских рублей.

Студенты-первокурсники колледжей, профессионально-технических училищ, профессионально-технических колледжей и профессиональных лицеев до первой сессии получают минимальную стипендию в 0,26 БПМ (120,19 рублей). Учащимся средних школ – училищ олимпийского резерва, согласно документы, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 0,15 БПМ — 69,34 рублей, передала газета “Аргументы и факты”.

Кто из студентов получит ещё больше?

Для магистрантов по специальностям профилей образования «искусство и гуманитарные науки», «социальные науки, журналистика и информация», «бизнес, управление и право»; направлений образования «статистика», «социальная защита»; специальности «туризм и гостеприимство» размер минимальной стипендии составляет 0,46 БМП. Это значит, что в новом учебном году они могут получить 212,64 рублей.

Что касается остальных профилей образования, то размер выплат составляет 0,48 БПМ (ожидается, что для этих учащихся стипендия вырастет до 221,88 рублей). Аспирантам, согласно закону, положена минимальная “зарплата” в размере 2,25 БПМ — 1040,09 рублей, а докторантам – 3,65 БПМ — 1687,25 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович рассказал, ожидается ли повышение стоимости обучения для платников в вузах страны в 2024 году.

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