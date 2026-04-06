До 140 рублей в день и больше. Минтруда предложило белорусам за деньги собирать камни

Опубликовано: 06.04.2026 13:39 , Обновлено: 06.04.2026

Министерство труда и социальной защиты предложило белорусам "хороший вариант подработать" - сезонные оплачиваемые работы в сельском хозяйстве, строительстве и благоустройстве, а также сфере ЖКХ и экологии. Узнали, сколько можно заработать в день на весенней уборке полей от камней и озеленении территорий.

По данным Минтруда, в 2025 году в сезонных подработках поучаствовали более 33 тыс. белорусов. В ведомстве сезонные работы считают “хорошим вариантом”, поскольку он позволяет не только заработать лишнюю копейку, но и принести пользу обществу и даже получить новые навыки.

Платить готовы в среднем от 40 до 50 рублей в день, но в отдельных регионах можно за день заработать до 140 рублей и даже больше, утверждают в профильном ведомстве. По словам специалистов, всё зависит сугубо от производительности труда.

При этом временным работникам обещают официальное оформление - по срочному трудовому или гражданско-правовому договору и даже бесплатный подвоз к месту работ.

Некоторые работы (в частности, по сбору и сортировке вторсырья) доступны круглый год, а вот самыми распространёнными весенними подработками в Минтруда назвали следующие:

переборка и затаривание сельскохозяйственной продукции,

работа в теплицах на сборе овощей,

очистка полей от камней,

строительные и подсобные работы на стройках.

Получить информацию о доступных в вашем регионе вариантах сезонной подработки можно в службе занятости по месту жительства. Принять на такую работу могут как официально зарегистрированных безработных, так и тех, у кого есть официальное место работы, но кто хочет подработать в свободное от работы время или на время отпуска. Готовы подобрать места и для пенсионеров, и для студентов на время каникул.

Кстати, недавно в Министерстве труда Беларуси сообщили, что у белорусов появилась возможность ознакомиться с вакансиями, которых ещё нет в реальности, но, возможно, они появятся в ближайшее время.

Минтруда предложило белорусам вакансии, которых ещё нет