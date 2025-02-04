"Для тех, кто летит через Минск" - "Белавиа" объявила скидку 50% на билеты по 7 маршрутам

Опубликовано: 04.02.2025 11:07 , Обновлено: 04.02.2025

Авиакомпания «Белавиа» объявила о скидках до 50% на билеты для пассажиров, путешествующих с пересадкой в Минске. Специальное предложение действует с 4 по 9 февраля 2025 года.

Об этом сообщили на официальном сайте Белавиа.

Акционные билеты можно приобрести по тарифу «Промо» на следующие рейсы:

Санкт-Петербург — Минск — Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели/ Ташкент/ Туркменбаши/ Урумчи,

Москва — Минск — Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели/ Ташкент/ Туркменбаши/ Урумчи,

Калининград — Минск — Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели/ Ташкент/ Урумчи,

Сочи — Минск — Астана/ Ташкент,

Екатеринбург — Минск — Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Стамбул,

Казань — Минск — Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Ташкент,

Урумчи — Минск — Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/Стамбул.

Условия акции

Путешествовать по акционным тарифам можно в период с 4 февраля по 31 марта 2025 года.

Для получения скидки не требуется промокод – билеты «Промо» обозначены значком зеленого василька. Количество билетов по акции ограничено, при этом нельзя использовать только часть билета – весь маршрут должен быть пройден последовательно. То есть если пропустить первый аэропорт отправления, то ваши места по всему дальнейшему маршруту аннулируют автоматически, а деньги за билеты никто не вернёт.

К билетам, приобретенным по тарифу «Промо», не применяются скидки для детей в возрасте до 12 лет.

Согласно условиям акции, оформить возврат билета, который вы купили по промо-тарифу, нельзя. Максимальный срок пребывания в пункте назначения – 1 месяц.

Билеты доступны на официальном сайтеbelavia.by, в офисах продаж и у агентов авиакомпании.

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