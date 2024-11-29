Почему стоит планировать в дальних полетах пересадку в Дубае? Эти достопримечательности успеете посетить за несколько часов
Планирование пересадки в Дубае при дальних полетах может существенно обогатить ваше путешествие. Этот город предлагает множество уникальных достопримечательностей, которые можно посетить всего за несколько часов. От знаменитого Бурдж Халифа до красочных рынков и современных торговых центров — каждый найдет что-то по своему вкусу. Воспользуйтесь возможностью сделать свой перелет более насыщенным и интересным, добавив в него короткую остановку в одном из самых динамичных городов мира.
[info_b]Длительную пересадку между рейсами, когда пассажир остается в транзитном городе на несколько часов или даже дней, называют стоповером . И Дубай для этого — отличное место. Удобная транспортная система и множество достопримечательностей позволяют интересно провести даже несколько часов между рейсами - отдохнуть, исследовать город и получить яркие впечатления, не отклоняясь от маршрута.[/info_b]
Почему стоит выбрать стоповер в Дубае?
Дубай идеально подходит для короткой остановки: удобное транспортное сообщение и множество достопримечательностей позволяют насыщенно провести даже в короткий промежуток времени. Всего за несколько часов удастся увидеть знаковые места, такие как Бурдж-Халифа и Дубай Молл, отдохнуть на пляже или прогуляться по колоритным восточным рынкам. Контраст ультрасовременной архитектуры и традиционной арабской культуры делает Дубай по-настоящему запоминающимся городом для стоповера.
Планируя короткую пересадку в Дубае, важно учесть несколько ключевых моментов, чтобы получить максимум впечатлений.
По прибытии в международный аэропорт Дубая (DXB) туристам предоставляется бесплатная SIM-карта с 1 ГБ мобильного интернета на 24 часа, что позволяет легко оставаться на связи и ориентироваться в городе.
Передвигаться по Дубаю удобно благодаря продуманной транспортной системе, особенно метро, которое соединяет аэропорт с ключевыми районами и крупными торговыми центрами. Эта полностью автоматизированная сеть протяженностью около 90 км позволяет быстро добираться до популярных достопримечательностей.
Для туристов, желающих увидеть больше за короткое время, доступен экономичный вариант — пропуск Dubai Stopover Pass. Он дает возможность посетить две, три или четыре достопримечательности на выбор в течение 36 часов, экономя время и средства на посещение знаковых мест и экскурсий.
Для тех, кто предпочитает осмотр города с комфортом, подойдут обзорные автобусные туры City Sightseeing с форматом hop on, hop off, чтобы свободно выходить на интересующих остановках и затем продолжать маршрут. Эти билеты действуют в течение года, что делает их удобными для использования и при повторных визитах. Кроме того, туристам доступен возврат 5% НДС на все покупки, что делает шопинг в Дубае еще более привлекательным.
8 часов в Дубае: исследование Downtown Dubai
Даже с ограниченным временем можно увидеть ключевые достопримечательности Дубая, ощутить его ритм и атмосферу. Начать стоит с поездки на метро к Бурдж-Халифе, самому высокому зданию в мире и символу города. Лучше заранее забронировать время посещения и подняться на одну из панорамных смотровых площадок на 124 или 125 этажах. Кроме того, на 148 этаже на высоте 555 метров находится самая высокая смотровая площадка в мире, а на 122 этаже – ресторан с панорамным видом на город At.mosphere.
Следующей остановкой станет Дубай Молл, крупнейший торгово-развлекательный центр мира, расположенный рядом с Бурдж-Халифой. Площадь молла превышает миллион квадратных метров, на его территории находятся 1200 магазинов, ледовый каток олимпийского размера, множество ресторанов, танцующие фонтаны и огромный аквариум, привлекающий внимание всех посетителей.
12-16 часов в Дубае: погружение в атмосферу старого города
После динамичной атмосферы центра Дубая стоит отправиться в Старый город, чтобы познакомиться с его историей. Традиционные базары, расположенные вдоль набережной Дубай-Крик, сохраняют дух былых торговых времен.
Начать можно с исторического района Аль-Фахиди, известного узкими улочками, музеями и культурными центрами. Затем за символическую плату в 1 дирхам переправиться на традиционной лодке абра через Дубай-Крик в сторону рынка Дейры. В лабиринтах улиц Дейры можно найти золото, специи, текстиль и уникальные сувениры, которые передают экзотику Востока и оставляют яркие впечатления.
24 часа в Дубае: однодневный маршрут
Утро: для любителей отдыха на свежем воздухе день можно начать на одном из множества пляжей или в пляжных клубах Дубая, наслаждаясь солнцем, плаванием или водными видами спорта. Для поклонника гольфа найдутся первоклассные места для игры в гольф: Emirates Golf Club, Dubai Creek Golf & Yacht Club и Jumeirah Golf Estates. Другой вариант – начать утро с посещения Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире, всего в 15 минутах езды от аэропорта. Панорамные виды со смотровых площадок и потрясающая архитектура здания оставят незабываемые впечатления.
День : следующий пункт – Дубай Молл, расположенный у подножия Бурдж-Халифы. Место, где можно погрузиться в мир шопинга, от люксовых брендов до местных бутиков и сувениров, а также посетить Dubai Aquarium & Underwater Zoo с завораживающей коллекцией морской фауны, каток и знаменитый Дубайский фонтан. На обед стоит отправиться в Time Out Market, расположенный неподалеку, в торговом комплексе Souk Al Bahar. Этот гастрономический рынок объединяет лучшие местные заведения с разнообразной кухней на любой вкус.
Вечер : гастрономическая сцена Дубая обширна – город предлагает заведения на любой вкус – от ресторанов всемирно известных шеф-поваров до местных таланливых кулинаров, представляющих кухни народов, населяющих город. Для незабываемого вечера можно забронировать столик на террасе ресторана CÉ LA VI на 54-м этаже отеля Address Sky View, чтобы полюбоваться панорамным видом на самый центр Дубая и попробовать приготовленные из лучших ингредиентов блюда с азиатским и американским акцентом.
Ночь: для тех, кто предпочитает оживленную атмосферу, подойдет размещение в районе Downtown Dubai или оживленном Business Bay c множеством вариантов отелей на любой бюджет всего 15–20 минутах езды до аэропорта. Любителям потрясающих видов на горизонт Дубая стоит остановиться в одном из отелей на острове Пальма Джумейра. Кроме того, отличные варианты есть в районе Дубай Марина, а также в Jumeirah Beach Residence (JBR) и Jumeirah Lakes Towers (JLT).
48 часов в Дубае: двухдневный маршрут
Несмотря на то, что два дня – это небольшой промежуток времени, которого не вполне недостаточно для полного знакомства с новым городом, короткие поездки становятся все более популярными. Итак, что можно сделать за 48 часов в Дубае?
Первый день
Утром можно успеть осмотреть популярные места до заселения в отель и отправиться на дальнейшие прогулки. Отличным выбором станет Дубай Молл, где можно погрузиться в мир шопинга, гастрономии и развлечений, а также легко попасть к знаменитым достопримечательностям, таким как Фонтан Дубая, Бурдж-Халифа и Souk Al Bahar.
Любителям групповых экскурсий могут отправиться в автобусный тур City Sightseeing, позволяющий в формате «hop on, hop off» посещать живописные места города в удобном темпе.
Для пляжного отдыха подойдут пляжи Sunset Beach, Kite Beach или The Beach в JBR, где можно плавать, заниматься серфингом или просто расслабиться у моря. Любителям гольфа стоит попробовать поле The Montgomerie, расположенное в районе Emirates Hills, или посетить Topgolf Dubai с трехуровневым развлекательным комплексом и тренировочным полем.
Вечером можно посетить в Старый город и поужинать в Al Khayma Heritage Restaurant или Arabian Tea House, чтобы попробовать традиционные блюда и узнать больше о богатой истории эмирата. Если останутся силы, вокруг есть множество мест, где можно интересно провести время.
Второй день
Второй день стоит начать с сафари на рассвете по пустыне. Компании предлагают экскурсии в дюны, где можно заняться сэндбордингом, катанием на верблюдах, а также посетить лагерь с арабскими деликатесами и культурными развлечениями.
Для дневной программы отлично подойдут тематические парки. IMG Worlds of Adventure с его аттракционами и американскими горками станет хорошим выбором в теплые летние месяцы. Любители водных развлечений оценят Aquaventure Waterpark в Atlantis, The Palm, который расположен вблизи гламурных мест на острове Пальма Джумейра, таких как The View at The Palm и Palm West Beach. После насыщенного дня можно побаловать себя визитом в спа или хаммам. Многие отели Дубая предлагают первоклассные оздоровительные и спа-процедуры.
Завершить второй день можно ужином в одном из ресторанов Atlantis, The Palm или соседнего Atlantis The Royal. Здесь представлены такие гастрономические жемчужины, как Nobu, Ossiano, En Fuego, Ling Ling, Milos и La Mar, где можно попробовать изысканными блюдами в окружении потрясающих видов на Персидский залив и окружающие его курорты.
Отличные рестораны также находятся в Dubai Marina или Jumeirah Beach Residence (JBR) примерно в 35 минутах езды от международного аэропорта Дубая (DXB). Здесь можно поужинать на набережной в расслабляющей атмосфере перед отъездом из Дубая.
Рекомендуемые к посещению достопримечательности Дубая:
- Бурдж-Халифа: самое высокое здание в мире с потрясающими видами на город с его смотровых площадок.
- Дубай Молл: расположен рядом с Бурдж-Халифа и является крупнейшим торговым, развлекательным и досуговым центром в мире. Здесь более 1200 магазинов, сотни ресторанов, аквариум и подводный зоопарк, а также каток. Исторический район Аль-Фахиди: объект культурного наследия, который позволяет заглянуть в прошлое Дубая.
- Дубай-Крик: историческая водная артерия, игравшая важную роль в торговой истории города, предлагает круизы на традиционных «дау» и прогулки на «абре».
- Рынки («сук»): традиционные дубайские рынки, такие как Золотой сук, Рынок специй, Текстильный и Парфюмерный рынки, на берегах Дубай-Крик.
- Джумейра Бурдж Аль-Араб: один из самых роскошных отелей в мире, известный своим силуэтом в форме паруса.
- Музей Etihad: здесь можно узнать историю создания ОАЭ через интерактивные выставки, программы и образовательные инициативы.
- Музей Будущего: футуристическое здание, посвященное инновациям и технологическим достижениям.
- Рамка Дубая: символ города, со смотровой площадки которой открываются панорамные виды на старую и новую части Дубая.
- Пляж Кайт-Бич: семейный пляж, известный своими видами, песчаными берегами и морскими развлечениями, а также разнообразием кафе и закусочных.
- IMG World: крытый тематический парк с множеством зон приключений и аттракционов.
- Dubai Park & Resorts: популярное место с тематическими парками и аквапарком. Real Madrid World, расположенный здесь, — это новый тематический футбольный парк с более чем 40 развлекательными зонами, в том числе американскими горками Hala Madrid Coaster.