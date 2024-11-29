Почему стоит планировать в дальних полетах пересадку в Дубае? Эти достопримечательности успеете посетить за несколько часов

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Опубликовано: 29.11.2024 10:55 , Обновлено: 29.11.2024

Планирование пересадки в Дубае при дальних полетах может существенно обогатить ваше путешествие. Этот город предлагает множество уникальных достопримечательностей, которые можно посетить всего за несколько часов. От знаменитого Бурдж Халифа до красочных рынков и современных торговых центров — каждый найдет что-то по своему вкусу. Воспользуйтесь возможностью сделать свой перелет более насыщенным и интересным, добавив в него короткую остановку в одном из самых динамичных городов мира.

[info_b]Длительную пересадку между рейсами, когда пассажир остается в транзитном городе на несколько часов или даже дней, называют стоповером . И Дубай для этого — отличное место. Удобная транспортная система и множество достопримечательностей позволяют интересно провести даже несколько часов между рейсами - отдохнуть, исследовать город и получить яркие впечатления, не отклоняясь от маршрута.[/info_b]

Почему стоит выбрать стоповер в Дубае?

Дубай идеально подходит для короткой остановки: удобное транспортное сообщение и множество достопримечательностей позволяют насыщенно провести даже в короткий промежуток времени. Всего за несколько часов удастся увидеть знаковые места, такие как Бурдж-Халифа и Дубай Молл, отдохнуть на пляже или прогуляться по колоритным восточным рынкам. Контраст ультрасовременной архитектуры и традиционной арабской культуры делает Дубай по-настоящему запоминающимся городом для стоповера.













































Планируя короткую пересадку в Дубае, важно учесть несколько ключевых моментов, чтобы получить максимум впечатлений.

По прибытии в международный аэропорт Дубая (DXB) туристам предоставляется бесплатная SIM-карта с 1 ГБ мобильного интернета на 24 часа, что позволяет легко оставаться на связи и ориентироваться в городе.

Передвигаться по Дубаю удобно благодаря продуманной транспортной системе, особенно метро, которое соединяет аэропорт с ключевыми районами и крупными торговыми центрами. Эта полностью автоматизированная сеть протяженностью около 90 км позволяет быстро добираться до популярных достопримечательностей.

Для туристов, желающих увидеть больше за короткое время, доступен экономичный вариант — пропуск Dubai Stopover Pass. Он дает возможность посетить две, три или четыре достопримечательности на выбор в течение 36 часов, экономя время и средства на посещение знаковых мест и экскурсий.

Для тех, кто предпочитает осмотр города с комфортом, подойдут обзорные автобусные туры City Sightseeing с форматом hop on, hop off, чтобы свободно выходить на интересующих остановках и затем продолжать маршрут. Эти билеты действуют в течение года, что делает их удобными для использования и при повторных визитах. Кроме того, туристам доступен возврат 5% НДС на все покупки, что делает шопинг в Дубае еще более привлекательным.

8 часов в Дубае: исследование Downtown Dubai

Даже с ограниченным временем можно увидеть ключевые достопримечательности Дубая, ощутить его ритм и атмосферу. Начать стоит с поездки на метро к Бурдж-Халифе, самому высокому зданию в мире и символу города. Лучше заранее забронировать время посещения и подняться на одну из панорамных смотровых площадок на 124 или 125 этажах. Кроме того, на 148 этаже на высоте 555 метров находится самая высокая смотровая площадка в мире, а на 122 этаже – ресторан с панорамным видом на город At.mosphere.

Следующей остановкой станет Дубай Молл, крупнейший торгово-развлекательный центр мира, расположенный рядом с Бурдж-Халифой. Площадь молла превышает миллион квадратных метров, на его территории находятся 1200 магазинов, ледовый каток олимпийского размера, множество ресторанов, танцующие фонтаны и огромный аквариум, привлекающий внимание всех посетителей.

12-16 часов в Дубае: погружение в атмосферу старого города

После динамичной атмосферы центра Дубая стоит отправиться в Старый город, чтобы познакомиться с его историей. Традиционные базары, расположенные вдоль набережной Дубай-Крик, сохраняют дух былых торговых времен.

Начать можно с исторического района Аль-Фахиди, известного узкими улочками, музеями и культурными центрами. Затем за символическую плату в 1 дирхам переправиться на традиционной лодке абра через Дубай-Крик в сторону рынка Дейры. В лабиринтах улиц Дейры можно найти золото, специи, текстиль и уникальные сувениры, которые передают экзотику Востока и оставляют яркие впечатления.

24 часа в Дубае: однодневный маршрут

Утро: для любителей отдыха на свежем воздухе день можно начать на одном из множества пляжей или в пляжных клубах Дубая, наслаждаясь солнцем, плаванием или водными видами спорта. Для поклонника гольфа найдутся первоклассные места для игры в гольф: Emirates Golf Club, Dubai Creek Golf & Yacht Club и Jumeirah Golf Estates. Другой вариант – начать утро с посещения Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире, всего в 15 минутах езды от аэропорта. Панорамные виды со смотровых площадок и потрясающая архитектура здания оставят незабываемые впечатления.

День : следующий пункт – Дубай Молл, расположенный у подножия Бурдж-Халифы. Место, где можно погрузиться в мир шопинга, от люксовых брендов до местных бутиков и сувениров, а также посетить Dubai Aquarium & Underwater Zoo с завораживающей коллекцией морской фауны, каток и знаменитый Дубайский фонтан. На обед стоит отправиться в Time Out Market, расположенный неподалеку, в торговом комплексе Souk Al Bahar. Этот гастрономический рынок объединяет лучшие местные заведения с разнообразной кухней на любой вкус.

Вечер : гастрономическая сцена Дубая обширна – город предлагает заведения на любой вкус – от ресторанов всемирно известных шеф-поваров до местных таланливых кулинаров, представляющих кухни народов, населяющих город. Для незабываемого вечера можно забронировать столик на террасе ресторана CÉ LA VI на 54-м этаже отеля Address Sky View, чтобы полюбоваться панорамным видом на самый центр Дубая и попробовать приготовленные из лучших ингредиентов блюда с азиатским и американским акцентом.

Ночь: для тех, кто предпочитает оживленную атмосферу, подойдет размещение в районе Downtown Dubai или оживленном Business Bay c множеством вариантов отелей на любой бюджет всего 15–20 минутах езды до аэропорта. Любителям потрясающих видов на горизонт Дубая стоит остановиться в одном из отелей на острове Пальма Джумейра. Кроме того, отличные варианты есть в районе Дубай Марина, а также в Jumeirah Beach Residence (JBR) и Jumeirah Lakes Towers (JLT).









































48 часов в Дубае: двухдневный маршрут

Несмотря на то, что два дня – это небольшой промежуток времени, которого не вполне недостаточно для полного знакомства с новым городом, короткие поездки становятся все более популярными. Итак, что можно сделать за 48 часов в Дубае?

Первый день

Утром можно успеть осмотреть популярные места до заселения в отель и отправиться на дальнейшие прогулки. Отличным выбором станет Дубай Молл, где можно погрузиться в мир шопинга, гастрономии и развлечений, а также легко попасть к знаменитым достопримечательностям, таким как Фонтан Дубая, Бурдж-Халифа и Souk Al Bahar.

Любителям групповых экскурсий могут отправиться в автобусный тур City Sightseeing, позволяющий в формате «hop on, hop off» посещать живописные места города в удобном темпе.

Для пляжного отдыха подойдут пляжи Sunset Beach, Kite Beach или The Beach в JBR, где можно плавать, заниматься серфингом или просто расслабиться у моря. Любителям гольфа стоит попробовать поле The Montgomerie, расположенное в районе Emirates Hills, или посетить Topgolf Dubai с трехуровневым развлекательным комплексом и тренировочным полем.

Вечером можно посетить в Старый город и поужинать в Al Khayma Heritage Restaurant или Arabian Tea House, чтобы попробовать традиционные блюда и узнать больше о богатой истории эмирата. Если останутся силы, вокруг есть множество мест, где можно интересно провести время.

Второй день

Второй день стоит начать с сафари на рассвете по пустыне. Компании предлагают экскурсии в дюны, где можно заняться сэндбордингом, катанием на верблюдах, а также посетить лагерь с арабскими деликатесами и культурными развлечениями.

Для дневной программы отлично подойдут тематические парки. IMG Worlds of Adventure с его аттракционами и американскими горками станет хорошим выбором в теплые летние месяцы. Любители водных развлечений оценят Aquaventure Waterpark в Atlantis, The Palm, который расположен вблизи гламурных мест на острове Пальма Джумейра, таких как The View at The Palm и Palm West Beach. После насыщенного дня можно побаловать себя визитом в спа или хаммам. Многие отели Дубая предлагают первоклассные оздоровительные и спа-процедуры.

Завершить второй день можно ужином в одном из ресторанов Atlantis, The Palm или соседнего Atlantis The Royal. Здесь представлены такие гастрономические жемчужины, как Nobu, Ossiano, En Fuego, Ling Ling, Milos и La Mar, где можно попробовать изысканными блюдами в окружении потрясающих видов на Персидский залив и окружающие его курорты.

Отличные рестораны также находятся в Dubai Marina или Jumeirah Beach Residence (JBR) примерно в 35 минутах езды от международного аэропорта Дубая (DXB). Здесь можно поужинать на набережной в расслабляющей атмосфере перед отъездом из Дубая.

















































































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