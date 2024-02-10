Директор минского рыбзавода попросил прощения за невыплату зарплат. Когда их выплатит?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.02.2024 18:38 , Обновлено: 10.02.2024

Пресс-служба Мингорисполкома опубликовала видео, на котором Андрей Блахин, директор ООО «Рыбоконсервный комбинат столичный», попросил прощения у сотрудников за невыплату зарплаты на протяжении нескольких месяцев.

“Руководство организации приносит свои извинения работникам за то, что образовалась такая ситуация с задержкой заработной платы. Мы предпринимаем все меры, чтобы в ближайшее время погасить задолженность в полной мере”, - заявил он на видео.

А чиновники минского исполнительного комитета рассказали, что в администрации Октябрьского района “прошло очередное рабочее совещание по вопросу разрешения ситуации”.

“Мы знаем об этой ситуации. В Мингорисполкоме, администрации района и на площадке предприятия уже проводились совещания по вопросу выплаты заработной платы. В результате этого, в конце декабря прошлого года людям была выплачена часть задолженности. В ближайшее время будут проведены встречи со всеми заинтересованными, чтобы в кратчайшие сроки ситуацию разрешить и в полной мере выплатить людям заработанные деньги, - заявил глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минтруда отреагировали на обращение работников рыбзавода в Минске своим видеообращением, в котором пообещали держать на контроле ситуацию.

В Минтруда ответили на обращение работниц рыбзавода в Минске, которые жаловались на полгода без зарплаты