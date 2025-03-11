Опубликовано: 11.03.2025 20:50 , Обновлено: 12.03.2025

Как заявил губернатор Приморского края России Олег Кожемяко, проект по созданию белорусского порта в регионе временно отложен. Что назвал причиной?

Основная — высокие банковские ставки в России. Сейчас ключевая ставка Центробанка РФ составляет 21% годовых. По словам Кожемяко, такая ставка «ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита». Поэтому решено подождать, пока ставка снизится «до разумных пределов».

Губернатор отметил, что тема создания порта остаётся в повестке переговоров. «Мы эти вещи тоже проговариваем, держим в резерве. У нас готовы партнёры с российской стороны, с китайской, с белорусской», — сказал он.

Кожемяко выразил надежду, что в конце 2025 — начале 2026 года ключевая ставка изменится, и тогда можно будет вернуться к реализации проекта.

Как отметил источник, порт в Приморье важен для Беларуси как перевалочный пункт для транзита грузов в Китай.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил в эфире гостелеканала ОНТ, что власти Беларуси думают о создании морского флота для перевалки грузов по всему миру. По словам чиновника, речь даже может идти про “участие в программе строительства атомного флота”.

Крутой пообещал Беларуси свой морской флот. Когда и как?