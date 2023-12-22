Депутаты разрешили чиновникам запрещать открытие новых магазинов в Беларуси. Как это объяснили в МАРТ?

Опубликовано: 22.12.2023 11:59 , Обновлено: 25.04.2025

Депутаты приняли 22 декабря в первом чтении законопроект, который содержит изменения в закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания". Согласно им, уведомительный принцип открытия новых магазинов в Беларуси хотят поменять на разрешительный.

В поправке к закону говорится, что в стране будет создан Торговый реестр, и любой торговый объект не сможет начать работу, если чиновники не внесут его в эту базу. Таким образом, чиновники смогут запрещать открытие новых магазинов.

[info_b]Законопроект ещё должен пройти второе чтение в нижней палате парламента и попасть в Совет Республики и на подпись Александру Лукашенко.[/info_b]

В МАРТ заявили, что таким образом в Беларуси “будут созданы условия для развития конкуренции на рынке розничной торговли”, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/mart-ljuboj-torgovyj-objekt-smozhet-nachat-rabotu-tolko-posle-vkljuchenija-svedenij-v-torgovyj-reestr-606597-2023/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link] Белта. Глава МАРТ заявил, что такое право дали чиновникам, чтобы они “упорядочили” учет и следили за “оптимальным размещением объектов”.

“Таким образом, у местных органов власти появится дополнительный инструмент, позволяющий регулировать размещение торговых и иных объектов на определенной территории”, - заявил Алексей Богданов, не вдаваясь в причины, зачем чиновникам это понадобилось.

Ранее Телеграф сообщил, что первый вице-премьер белорусского Совмина Николай Снопков заявил 21 декабря после совещания у Александра Лукашенко во Дворце Независимости, что систему ценорегулирования государством всё-таки поменяют.

Как будут регулировать цены в Беларуси в 2024 году? В Совмине рассказали подробности