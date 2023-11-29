Депутаты приняли проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 4,7 млрд. рублей

Опубликовано: 29.11.2023 15:40 , Обновлено: 29.11.2023

Депутаты Палаты представителей в среду, 29 ноября, приняли во втором чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2024 год". "С учетом складывающейся экономической ситуации" и "на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию страны", на будущий год проекта бюджета формирован с дефицитом 4,7 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

По планам правительства, доходы в бюджет в 2024 году заложены на уровне 39,9 млрд. рублей (на 2,8% больше, чем в 2023 году), а расходы ожидаются на уровне чуть более 44,6 млрд. рублей.

По данным пресс-службы, основными источниками налоговых доходов республиканского бюджета останутся налог на добавленную стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности, а расходы “сохранят социальную направленность”.

“В приоритете — финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения, поддержку многодетных семей. (…) Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов”, - пояснили в Палате представителей.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в ходе обсуждения законопроекта подчеркнул, что акцент в следующем году депутатский корпус должен сделать на следующих аспектах:

эффективной реализации бюджетно-налоговой политики,

привлечении в экономику страны инвестиций,

обеспечение конкурентоспособности Беларуси на мировой арене,

росте экспорта белорусских товаров.

Напомним, прогнозные параметры развития Беларуси на 2024 год были утверждены ещё в октябре президентским указом №307. На ряду с ним, в целях “создания условий для устойчивого роста экономики” был также принят указ №308 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год.

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