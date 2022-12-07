Депутаты одобрили сокращение налоговой нагрузки в Беларуси, повысив налоги

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Опубликовано: 07.12.2022 13:08 , Обновлено: 07.12.2022

Депутаты нижней палаты парламента 7 декабря приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам налогообложения". Он предусматривает сокращение налоговой нагрузки на белорусскую экономику с 22,6% (в 2022 году) до 19,36% (в 2023 году) от ВВП.

[info_b]Кстати, в 2020 году налоговая нагрузка (НГ) была 22,8% к ВВП, а в 2021 году - 23,5%. Важно, что НГ в Беларуси считается без учета платежей в Фонд социальной защиты населения.[/info_b]

За счёт чего будет снижена налоговая нагрузка сразу на рекордные 3,3% ВВП, чиновники и депутаты не уточнили. Однако точно известно, что сделано это будет не с помощью мелкого бизнеса и физлиц. Ведь в законопроекте о налогах [link href=“https://t.me/housegovby/8352” rel=“noopener” target=“_blank”] предусмотрены [/link] значительные повышения сборов в 2023 году:

масштабные повышения единых налогов для ипэшников в 1,5-3 раза и для самозанятых в 1,5-2,5 раза,

отмена “неэффективных” льгот,

индексация земельного налога с учётом инфляции,

повышение налога на прибыль для юрлиц с 18% до 20%, а для индивидуальных предпринимателей с 16% до 20%.

Также в 2023 году планируют сохранить ставку на прибыль для операторов связи на уровне 30%.

Индивидуальным предпринимателям при этом запретят заниматься некоторыми видами деятельности. А белорусам буду списывать задолженность по налогам, если она меньше одного рубля.

Авторы законопроекта уверены, что все вышеперечисленное - это “консолидация доходов бюджета” и “оптимизация налоговых льгот и совершенствование налогового администрирования”.

[info_b]С самим законопроектом можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2022074001” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что с 1 января 2023 года в Беларуси должны ввести новый налог — на профессиональный доход. Однако индивидуальным предпринимателям (ИП) применять его будет нельзя.

МНС запретило ИП переходить на налог на профессиональный доход