Спровоцирует ли налог для «супербогатых» белорусов уход в тень? В Минфине назвали его «точечной» мерой

Опубликовано: 24.11.2025 19:37 , Обновлено: 24.11.2025

Министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что новый налог на доходы свыше 350 тысяч белорусских рублей в месяц (или 4,2 млн в год) не должен спровоцировать уход бизнеса в тень и привёл свои доводы.

«Что касается вот таких больших доходов, то в основном это не заработная плата, это доходы вот как раз те, которые мы расширяем для того, чтобы, значит, охватить более комплексно этот круг. Поэтому не думаю, что это именно таким образом спровоцирует вывод», — сказал в ответ на вопрос депутата в нижней палате парламента глава Минфина.

Чтобы подтвердить свою мысль, он добавил, что в других (неназванных) странах налоговые ставки тоже «достаточно высоки».

«Да, есть вопросы, допустим, наших коллег в Казахстане, в Российской Федерации, у которых ставки ниже, но вы знаете, сейчас эти страны повышают налог на добавленную стоимость, когда обрушилась нефть», — пояснил Юрий Селиверстов.

По его словам, в Российской Федерации НДС подняли на 2%, а в Казахстане «вообще на 4%». Что, по мнению Селиверстова, является примером другого пути, когда налоговую нагрузку распределили «вообще на всех граждан».

«Мы на данном этапе таких мер не предлагаем, пытаемся действовать более точечно. Поэтому я думаю, что каких-то серьезных проблем с выводом капитала не будет», — заявил глава Минфина.

Ранее министерство по налогам и сборам (МНС) предложило сделать более дифференцированной действующую в Беларуси систему прогретивного налогообложения. Повысить ставку подоходного налога предложили только для одной категории граждан.

Для белорусов с доходами от 350 до 600 тысяч рублей в год ставку подоходного налога предложили на уровне 25%.

Ставку 40% хотят ввести для белорусов, которые получают доход свыше 600 тысяч рублей в год.

По подсчётам МНС, под повышенный налог попадет примерно одна тысяча человек в Беларуси.