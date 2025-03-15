"Деньги не исчезнут" - В "Белтопгаз" объяснили, что будет, если оплатить за газ не по той ветке ЕРИП

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Опубликовано: 15.03.2025 09:09 , Обновлено: 15.03.2025

После того, как в Беларуси изменился порядок оплаты за газ, некоторые потребители столкнулись с трудностями и не смогли оплатить услугу по новой ветке в дереве ЕРИП. Начальник управления газообеспечения и маркетинга предприятия "Белтопгаз" Владимир Завальников объяснил, что будет, если человек продолжит платить, используя старую ветку. Попадут ли деньги на счёт предприятия или у потребителя начнёт накапливаться долг, а деньги уйдут в никуда?

По словам Завальникова, поводов для беспокойства в этом случае нет, а переходить для оплаты в новую ветку ЕРИП и вовсе нужно только тогда, когда сама система выдаст вам предупреждение и предложит адрес о переходе

“Если перейти в новую ветку по каким-то причинам не получилось, переживать не стоит. Деньги не исчезнут. Они спустя некоторое время попадут на ваш лицевой счет, и газовики увидят, что оплата произведена вовремя”, - заверил специалист.

А вот механизм платежей за техническое обслуживание газового оборудования, ремонтные и другие работы для потребителей остался неизменным - их проводят по старым веткам ЕРИП, сообщило госагентство БЕЛТА.

Кстати, из-за перехода на другую платформу оплаты за газ для потребителей изменились некоторые условия. Так, чтобы избежать лишних перерасчетов, белорусов теперь просят платить за газ не ранее 15-го числа календарного месяца (но не позднее 25-го числа).

Ранее Telegraf.news рассказал о “поэтапном переводе” потребителей в единую систему начисления ЖКУ — АИС “Расчёт-ЖКУ”. В материале можно посмотреть обе ветки в ЕРИП, по которым можно оплатить услуги газоснабжения.

«Мингаз» предупредил об изменениях в расчётах за газ. Как теперь платить через ЕРИП?