"Действия не принесли ущерба" — В "А1" пояснили, за что МАРТ выписал им штраф

Опубликовано: 30.05.2024 12:57 , Обновлено: 30.05.2024

В компании мобильного оператора "А1" ответили на обвинение Министерства антимонопольного регулирования и торговли, суть которого заключалась в формировании неправильных цен на тарифы и услуги. В пресс-службе "А1" заявили, что замечания касались исключительно "вопросов технического оформления". При этом действия компании не принесли ущерба "ни клиентам, ни государству".

В “А1” отметили, что все тарифы “имеют соответствующие калькуляции” и при их утверждении всегда “проходят процедуры согласования с МАРТ”. Кроме того, руководство заверило, что замечания по вопросам технического оформления устранили “ещё в ходе самой проверки”.

“Замечания контролирующих органов касались исключительно вопросов технического оформления, что никаким образом не влияло ни на процесс формирования тарифа, ни на величину тарифа”, — отметили в пресс-службе мобильного оператора.

Напомним, ранее МАРТ установил нарушения законодательства о ценах и ценообразовании в компании “А1”. По информации ведомства, у мобильного оператора не было некоторых экономических расчётов, которые могли бы подтвердить обоснованность тарифов, установленных на услуги сотовой подвижной электросвязи.

В результате юридическое лицо привлекли по части 3 статьи 13.2 КоАП РБ. Согласно ей, за реализацию товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется госрегулирование цен (тарифов), без экономических расчётов, подтверждающих уровень отпускных цен (тарифов), можно «заработать» штраф до 10% процентов стоимости реализованных товаров (работ, услуг). Однако Экономический суд Минска остановился на более мягком наказании и обязал компанию выплатить всего 5% от стоимости реализованных услуг (точную сумму штрафа в МАРТ не озвучили).

Помимо этого, за нарушение порядка установления и применения тарифов на услуги сотовой связи суд также оштрафовал должностное лицо компании «А1» — на 12 базовых величин, что сегодня равнозначно 480 рублям.

Экономический суд Минска оштрафовал А1 за нарушения законодательства о ценах