Что ищет налоговая на сайтах и в соцсетях самозанятых белорусов? Рассказали в банке

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Опубликовано: 22.04.2025 13:11 , Обновлено: 22.04.2025

Белорусские налоговые органы активно сканируют сайты и социальные сети индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых (плательщиков НПД), предупредил один из белорусских банков. По их данным, любая онлайн-активность может привлечь внимание инспекторов и даже привести к попаданию ресурса в «Реестр потенциально неблагонадёжных сайтов».

Этот список уже насчитывает более 170 адресов. Так на что именно обращают внимание налоговики и как не попасть к ним «на карандаш»?

Хотя чётких критериев для включения в «чёрный список» пока нет, эксперты банка рассказали, что вызывает подозрение:

Отсутствие регистрации сайта в БелГИЭ .

. Скудные контакты . Указан только номер телефона, нет e-mail или, что ещё лучше, адреса офиса/мастерской. Чем проще идентифицировать, тем меньше подозрений.

. Указан только номер телефона, нет e-mail или, что ещё лучше, адреса офиса/мастерской. Чем проще идентифицировать, тем меньше подозрений. Анонимность . Не указаны ФИО и УНП.

. Не указаны ФИО и УНП. Несоответствие данных . Информация о владельце сайта в реестре БелГИЭ расходится с той, что указана на самом ресурсе (например, сайт числится на физлице, а контакты и УНП — от ИП).

. Информация о владельце сайта в реестре БелГИЭ расходится с той, что указана на самом ресурсе (например, сайт числится на физлице, а контакты и УНП — от ИП). Реклама запрещённого . Предложение услуг, нелегальных в Беларуси (оформление фиктивных счет-справок, продажа лекарств онлайн с нарушениями, сомнительные финансовые услуги).

. Предложение услуг, нелегальных в Беларуси (оформление фиктивных счет-справок, продажа лекарств онлайн с нарушениями, сомнительные финансовые услуги). Признаки «несамостоятельности» . Если на сайте упоминается, что у ИП больше трёх наёмных работников или что самозанятый работает не сам, а с привлечением других лиц (как пример приводился сантехник с «15 сотрудниками» или самозанятый-диспетчер).

В соцсетях, по заверению банка, налоговики смотрят примерно на то же, плюс:

Активность без регистрации . Белорус регулярно постит фото/видео работ, отзывы, акции, рекламирует услуги, но при этом не зарегистрирован как ИП или плательщик НПД. Особенно рискуют те, кто активно ведёт Instagram.

. Белорус регулярно постит фото/видео работ, отзывы, акции, рекламирует услуги, но при этом не зарегистрирован как ИП или плательщик НПД. Особенно рискуют те, кто активно ведёт Instagram. Не тот вид деятельности . То, чем ИП или самозанятый занимается по факту, судя по соцсетям, не совпадает с тем видом деятельности, который он указал при регистрации.

. То, чем ИП или самозанятый занимается по факту, судя по соцсетям, не совпадает с тем видом деятельности, который он указал при регистрации. Путаница в чеках : Услуга, описанная в соцсетях, не соответствует той, что указана в чеке, сформированном в приложении «НПД».

: Услуга, описанная в соцсетях, не соответствует той, что указана в чеке, сформированном в приложении «НПД». Несоответствие масштаба и налогов . Заявленный в соцсетях (или на сайте) размах деятельности (количество клиентов, объем работ, цены) явно не вяжется с маленькими суммами уплаченных налогов. (Как пример, рассматривался гипотетический консультант, заявивший о 500 клиентах по 200 рублей, но заплативший всего 200 рублей налогов).

Даже плохой отзыв может «аукнуться». Налоговики, как утверждается, читают и отзывы клиентов в интернете. Особое внимание — на жалобы:

Не выдали кассовый чек / не сформировали чек в приложении НПД .

/ не сформировали . Отказались принимать оплату картой .

Это намёк на то, что деньги, скорее всего, прошли «мимо кассы» и повод для налоговиков «захотеть пообщаться».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как самозанятым, уплачивающим налог на профессиональный доход, формировать свой страховой стаж, необходимый для получения пенсии. Оказалось, что для получения полного месяца стажа нужно зарабатывать значительно больше минимальной зарплаты.

«Это где такая работа?» — Налоговый консультант назвала зарплату самозанятого в Беларуси, при которой засчитывается полный месяц стажа