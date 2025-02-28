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Опубликовано: 28.02.2025 12:44 , Обновлено: 28.02.2025

Налоговый консультант Людмила Авчинникова в своём TikTok-аккаунте разъяснила, как самозанятым, уплачивающим налог на профессиональный доход (НПД), формировать свой страховой стаж, необходимый для получения пенсии. Оказалось, что для получения полного месяца стажа нужно зарабатывать значительно больше минимальной зарплаты.

Как напомнила эксперт, ставка НПД составляет 10% от дохода. Из них 6% идут в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) — именно эти взносы и формируют будущую пенсию. Однако, чтобы в стаж засчитывался полный месяц, сумма уплаченных взносов должна быть не меньше, чем взносы с минимальной заработной платы (МЗП).

На данный момент МЗП в Беларуси составляет 726 рублей. Самозанятые платят в ФСЗН 29% от этой суммы. Но если доход самозанятого меньше определённого порога, то и взносы в ФСЗН будут меньше, а значит, и в стаж пойдёт не полный месяц, а лишь его часть.

«При доходе в месяц 1000 рублей, взносов будет уплачено из налога 60 рублей. 60 рублей в переводе на дни получается 9 дней стажа вместо целого месяца», — привела пример консультант.

Простыми словами, зарабатывая 1000 рублей в месяц и уплачивая НПД, самозанятый «зарабатывает» себе всего 9 дней страхового стажа вместо 30.

Чтобы в стаж шёл полный месяц, плательщик НПД должен зарабатывать, по расчётам эксперта, 3509 рублей .

Кроме того, как напомнила налоговый консультант, сейчас на первые 2000 рублей дохода самозанятого действует налоговый вычет — то есть, с этой суммы налог не платится. Соответственно, и взносы в ФСЗН с неё не уплачиваются, а значит, этот период в стаж не идёт. С 2026 года этот вычет Налоговый кодекс отменит.

Эта информация, представленная налоговым консультантом, вызвала живое обсуждение в комментариях. Многие пользователи выразили недоумение и скептицизм по поводу озвученных цифр: «Это где такая работа с ЗП 3500, чтобы из этой ЗП вот такой налог снимали?»

Другие поделились личным опытом, показывающим, насколько сложно самозанятым выйти на такой уровень дохода: «Ну значит мне в стаж идёт от 3 до 9 дней каждый месяц. Не понимаю, как я, изготавливая куклы, на которые уходит иногда по две недели на одну, могу заработать 3 тысячи в месяц, если и по 290 рублей не покупают?»

Некоторые пользователи провели параллели с ситуацией наёмных работников, хотя для них действуют совсем другие условия: «Получается, человеку, у которого зп 1500, тоже не хватает ?». На что последовал объясняющий ответ: «За него работодатель оплачивает недостающие проценты».

Встречаются и альтернативные способы заработать на пенсию: «Проще в банку стеклянную откладывать — и то больше накопите за эти годы».

Впрочем, одна из комментаторов на жалобы самозанятых о сложности заработать 3509 рублей, ответила: «Значит, вы выбрали очень узкую нишу, в которой трудно заработать. Государство вам предлагает трудоустроиться условным продавцом, но вы выбрали, к примеру, куклы без заработка. Почему государство вам должно пенсию?»