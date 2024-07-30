Что делать, если ценники на полке и кассе отличаются? В Минюсте Беларуси ответили, по какой цене должны продать товар

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Опубликовано: 30.07.2024 19:31 , Обновлено: 30.07.2024

Наверное, у многих из нас была ситуация, когда взяли товар по одной цене, а на кассе пробили по другой. Пытаешься сказать об этом продавцу, но в тебя буквально летят аргументы, что мол, новая поставка, не успели поменять. Одни начинают тут же ругаться и отстаивать свои права, а другие просто пожимают плечами и уходят домой. В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома рассказали, кто прав, а кто виноват в этой ситуации.

Согласно п. 20 Постановления Совета министров Беларуси №703 от 22 июля 2014 года, продавец обязан продать покупателю товары по той цене, которая указана на ценнике. То есть, например, если вы взяли кефир с полки за 2 рубля, а на кассе оказалось, что он стоит на 50 копеек дороже, смело можете отстаивать свои права. Правда, за исключением продажи товаров по более низкой цене, подчеркнули в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

В случае, если вам отказали, можно попросить книгу замечаний и предложений — её обязаны выдать по первому требованию. Если же и книгу вам не дали, с претензией можно обратиться в следующие структуры:

местное управление торговли и услуг;

исполком по месту нахождения магазина (торгового объекта);

милицию (по телефону 102).

[info_b]Согласно ст. 13.11 КоАП РБ, за нарушение правил торговли продавца могут привлечь к административной ответственности. Штраф за это составляет до 10 БВ — на сегодняшний день это 400 белорусских рублей. Если нарушение повторится, заплатить придётся в 3 раза больше — до 1200 белорусских рублей.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал о товарах и услугах, цены на которые запланировали повысить до конца текущего года. По его словам, в Республике ежегодно утверждается “тарифная тетрадь”, которая определяет “возможное увеличение” цен на товары и услуги, регулируемые государством.

В МАРТ назвали товары и тарифы, цены на которые запланировали повысить до конца 2024 года