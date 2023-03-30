Что будет с «Приором»? Австрийский Raiffeisen Bank решил продать свои банки в России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила продать или вывести из своего состава российский филиал. Об этом стало известно 30 марта. А что будет с белорусским «Приорбанком»?
«RBI продолжит работу над возможными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка в России и деконсолидации Райффайзенбанка в РФ из группы RBI», — сказано в заявлении на сайте Raiffeisen Bank.
Там подчеркнули, что это будет сделано «в полном соответствии с местными и международными законами и нормами, а также в консультации с соответствующими компетентными органами».
Также в RBI пообещали «и дальше снижать деловую активность в России, продолжая продвигать такие потенциальные сделки».
Что будет с «Приорбанком»?
Напомним, что группа RBI также является основательницей и владельцем белорусского «Приорбанка». Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ (Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), Австрия принадлежит 87,74% акций.
Однако про уход с белорусского рынка в RaiffeisenBank ничего не сказали.
Напомним, что ранее австрийское издание Falter написало, что Raiffeisen планирует произвести обмен с российским «Сбером» и тот якобы получит все активы австрийцев в России и Беларуси.
Однако позже в Raiffeisenзаявили, что информация о продаже активов группе СБЕР – это «теоретическое измышление». И подчеркнули, что «не существует никакого соглашения по обмену активами, равно как нет и других подобных шагов».
В самом «Приорбанке» информацию комментировать не стали.
Австрийский владелец Приорбанка планирует уход из Беларуси — Falter