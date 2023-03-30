Чиновник предложил выкапывать картофель в Беларуси уже в июне

Опубликовано: 30.03.2023 15:27 , Обновлено: 07.09.2023

Инспектор по Гомельской области Сергей Бартош 30 марта предложил выкапывать картофель в белорусских регионах в июне. По его словам, это могло бы «посодействовать импортозамещающей составляющей».

Бартош считает, что при выращивании картошки «надо активнее подключать науку», чтобы «выйти на те объемы, которые необходимы»

«И чтобы иметь на прилавках белорусский молодой картофель уже в июне», — цитирует его госагентство БелТА.

Кроме того, чиновник убежден, что в Беларуси можно самим вырастить красный или белый лук, а не «закупать дорогостоящий из-за пределов страны».

«Просто надо сработать с заготовителями, торговыми сетями по объемам производства, чтобы посеять и обеспечить внутренний рынок», — предложил Бартош.

Ранее Телеграф писал, что в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) после мониторинга продуктов питания в магазинах рассказали, какие три вида картошки там нашли. А также озвучили цену на «овощной набор».

В ФПБ рассказали о трех видах картошки, которые нашли в белорусских магазинах. Чем отличаются?