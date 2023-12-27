Чиновник предложил "подкопить" белорусам, получившим "письма счастья", 20-30 тыс. рублей. Зачем?

Опубликовано: 27.12.2023 10:26 , Обновлено: 27.12.2023

Председатель Острошицко-Городокского сельского исполнительного комитета заявил в интервью для Onliner.by, что белорусы, которые получили "письма счастья" от местных исполкомов по поводу захвата земли, должны будут или отказаться от лишних метров, или заплатить. А таких случаев выявили много.

“Понимаю, что в Минском районе это может быть и 20—30 тыс рублей, что достаточно много, но от «лишней» земли всегда можно отказаться, вернув забор на место. Механизм рассрочки для таких ситуаций не предусмотрен, но, думаю, всегда можно прокредитоваться в банке. К тому же процесс легализации не такой и быстрый, а вносить плату за землю надо в самом конце — за несколько месяцев можно успеть что-то подкопить”, — [link href=“https://realt.onliner.by/2023/12/27/tysyachi-belorusov-poluchili-pisma-schastya” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Андрей Мацкевич.

По словам чиновника, выявляют захват земли с помощью квадрокоптера и даже спутниковых снимков. Никаких штрафных санкций в таких случаев чиновник не упоминал, но легализовать или отказаться от лишней земли белорусам придется в обязательном порядке.

При этом, если окажется, что на лишней земле находятся какие-то постройки, владелец будет обязан их снести, если решит не выкупать захваченную землю.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси был подписан указ №202, согласно которому теперь для строительства и ремонта одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек не требуется проектная документация и согласования.

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