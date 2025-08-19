Четыре банка Беларуси объявили о техработах на этой неделе

Опубликовано: 19.08.2025 15:53 , Обновлено: 19.08.2025

Несколько крупных белорусских банков сообщили о проведении технологических работ на этой и следующей неделе. По их данным, некоторые сервисы будут недоступны не только в ночное время, но и в рабочие часы.

Приорбанк запланировал технологические работы в ночь на 20 августа . В промежутке с 02:00 до 06:00 будут полностью недоступны операции в банкоматах и платёжно-справочных терминалах банка.

Беларусбанк предупредил о работах в ночь с 23 на 24 августа . В период с 23:00 субботы до 07:00 воскресенья станут недоступны операции по вкладным и текущим счетам, погашение кредитов, а также оформление карт. Ограничения затронут как отделения банка, так и ЕРИП и каналы дистанционного обслуживания.

Отдельно в ночь на 24 августа с 01:00 до 02:00 могут быть недоступны и операции с наличными и картами в подразделениях.

Белгазпромбанк предупредил о двух типах технических работ. Вечером 20 августа , с 17:30 до 18:30, возможны перебои в работе системы «Интернет-банк «Бизнес» и мобильного приложения BGPB Business.

А во вторник утром 26 августа , с 06:00 до 08:00, возможны кратковременные перерывы в работе банкоматов при пополнении счетов и сдаче выручки, а также в работе мгновенных платежей.

МТБанк сообщил о локальных техработах. Так, до 13:00 20 августа не будет работать банкомат по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 164. Кроме того, утром 20 августа с 08:00 до 08:15 может быть временно недоступен контакт-центр в чатах и мессенджерах.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Национальный банк запретил белорусским банкам пользоваться распространённой сейчас практикой — звонить работодателям и родным человека, подающего заявку на кредит, для уточнения их доходов.

Нацбанк запретил банкам звонить родным и на работу белорусов