Чего ждать белорусам от такси А1? Блогер поделился «инсайдерской информацией»

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Опубликовано: 23.04.2025 15:35 , Обновлено: 23.04.2025

На фоне объявления тарифов такси под брендом А1, в Сети появилась «инсайдерская информация» об условиях работы для водителей в этом новом сервисе. Ею поделился блогер, ведущий телеграм-канал о белорусском такси. Некоторые из озвученных моментов могут напрямую повлиять и на пассажиров — например, касающиеся доступности машин и, возможно, ценообразования. Правда, реакция самих таксистов в комментариях оказалась преимущественно скептической.

По данным «инсайдера», водителей А1 такси ждёт прогрессивная комиссия: чем меньше заработок, тем выше отчисления (до 20%), чем больше — тем ниже (до 14%).

Особые условия, по его словам, хотят ввести для тех, кто согласится на брендирование автомобиля от А1 — для них комиссия составит 12%, а саму оклейку сделают бесплатно.

О других «планах» диспетчера, которые раскрыл блогер, можно узнать из видео.

Кстати, он рассказал будущим пассажирам, что час-пик будет объявляться и в «плохую погоду», а не только в заранее известные часы. Однако он не объяснил, что считать «плохой погодой» и почему этой информации нет в тарифах на сайте будущего сервиса такси.

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Между тем, сами водители в комментариях выразили скепсис по поводу перспектив А1 «переплюнуть конкурентов» и недовольство «угрозами» блокировок и эксклюзивности. Многие заявили, что не увидели веских причин переходить к новому игроку на озвученных условиях.

Важно отметить, что эта информация неофициальная. А1 пока публично не раскрывал условия для водителей и пассажиров, кроме расценок.