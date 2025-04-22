А1 показал тарифы на такси в Беларуси. Сравнили с «Яндекс Go»

📊 Анализ

Опубликовано: 22.04.2025 17:54 , Обновлено: 22.04.2025

На белорусском рынке такси в мае должен появиться новый игрок под уже знакомым брендом. Мобильный оператор А1 в начале года объявил о запуске собственной службы вызова авто «А1 Такси». Белорусам предложили несколько тарифов — от «Эконома» до «Бизнеса» и специального «Аэропорта». Журналисты Telegraf.news изучили заявленные расценки и попытались сравнить их с предложением основного конкурента — сервиса «Яндекс Go», чтобы понять, где дешевле.

Судя по всему, новый сервис предложил две основные модели ценообразования:

Динамические тарифы («Эконом», «Комфорт»). Здесь цена зависит от спроса (в чём-то похоже на модель «Яндекса»). Начальная стоимость подачи обычная (от 3 рублей в «Экономе», от 4 рублей в «Комфорте»), но есть важный нюанс. В подачу не включены километры, а цена за расстояние до адреса подачи (0,6-0,85 руб/км) начисляется дополнительно. Отдельно оценивается и расстояние, и время в пути — например, 0,2 руб/мин и 0,6 руб/км в «Экономе».

(«Эконом», «Комфорт»). Здесь цена зависит от спроса (в чём-то похоже на модель «Яндекса»). Начальная стоимость подачи обычная (от 3 рублей в «Экономе», от 4 рублей в «Комфорте»), но есть важный нюанс. В подачу не включены километры, а цена за расстояние до адреса подачи (0,6-0,85 руб/км) начисляется дополнительно. Отдельно оценивается и расстояние, и время в пути — например, 0,2 руб/мин и 0,6 руб/км в «Экономе». Тарифы с фиксированной базой («Стандарт А1», «Комфорт А1», «Бизнес»). У этих тарифов есть фиксированная цена за подачу (от 7 до 12 рублей в обычное время и от 9 до 15 рублей в часы пик), в которую уже включены 2 км пути и 3 минуты ожидания. Дальше включается счётчик по километрам, причём тарифы здесь ощутимо выше — от 1,2 до 3,2 рубля. Для «Бизнеса», кроме того, есть надбавка за предзаказ.

Отдельно стоит тариф «Аэропорт» с полностью фиксированной ценой за поездку (включая 60 км и 30 мин ожидания): 90 рублей («Стандарт»), 120 рублей («Комфорт»), 150 рублей («Бизнес»). Напомним, из центра Минска до аэровокзала — 41-45 км.

Скриншот: a1taxi.by

«Яндекс Go» традиционно использует динамическое ценообразование, сильно зависящее от текущего спроса («повышающие коэффициенты»). Изучение их базовых тарифов в Минске (тех, что показаны до применения коэффициентов) дало такую картину.

Есть минимальная стоимость (от 2,7 рубля в «Экономе» до 6,13 рубля в «Бизнесе»), которая уже включает 0,5 км пути и 1,5 минуты поездки.

Дальше поездка также тарифицируется по километрам и минутам — например, 0,18 руб/мин и 0,55 руб/км в «Экономе».

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Примерные цены на популярный маршрут Минск (ж/д вокзал) → Национальный аэропорт «Минск»: «Эконом» ≈66 рублей, «Комфорт» ≈74 рубля, «Комфорт+» ≈86 рублей, «Бизнес» ≈130 рублей.

Так где дешевле? Как оказалось, сравнить напрямую — задача почти невыполнимая из-за «магии» динамического ценообразования у обоих игроков. Однако некоторые выводы сделать можно.

Базовая минимальная стоимость у «Яндекса» в «Экономе» чуть ниже (2,7 против 3 рублей у А1). В «Экономе» от А1 ещё точно досчитают за расстояние до клиента. На коротких поездках в периоды низкого спроса «Яндекс», вероятно, будет дешевле. Однако в час пик из-за коэффициентов его цена, как мы знаем, способна улетать в космос и динамический тариф А1 может оказаться выгоднее, если его «динамика» менее агрессивна. Мы этого ещё не знаем.

Средний класс и «час пик» . Здесь у А1 появляются тарифы «Стандарт» и «Комфорт» с фиксированной, хоть и более высокой, базовой подачей, включающей 2 км. Это может защитить от резких скачков цены в периоды пикового спроса, в отличие от «Яндекса», который всегда подвержен коэффициентам. Но вне пиков спроса «Яндекс» может быть дешевле.

Бизнес . Вероятно, А1 будет дороже за счёт высокой фиксированной базы (12-15 рублей + км/мин).

По поездкам в аэропорт А1 предложило полную предсказуемость (90/120/150 рублей) в пределах 60 км. У «Яндекс Go» нет фиксированных тарифов для поездок к аэровокзалу в Минске, поэтому мы просто ввели маршрут в приложении и цены оказались ниже: 66, 74, 86 и 130 рублей.

Скриншот: a1taxi.by

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о круглом столе, на котором перевозчики такси и представитель Транспортной инспекции обсуждали, в том числе, динамическое ценообразование в сфере такси.

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