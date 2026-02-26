«Цена будет заоблачной» - Брестские фермеры показали операцию по спасению клубники

🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2026 09:07 , Обновлено: 26.02.2026

Пришедшее в Беларусь потепление стало настоящим испытанием для белорусских фермеров. На юго-западе Брестской области снежный покров сошёл за считанные дни, из-за чего поля превратились в озёра, поставив под угрозу будущий урожай клубники. Некоторым фермерам пришлось развернуть настоящую спецоперацию по спасению ягоды.

Пока север Беларуси продолжает засыпать февральским снегом, юго-запад уже вовсю поплыл: под Брестом снег практически полностью сошёл с полей. Но поскольку потепление пришло в регион очень резко после длительного периода довольно суровых морозов, промёрзшая за зиму земля не успела как следует оттаять. В результате талая вода не успевает уходить в землю и остаётся на полях бескрайними озёрами, что наглядно показала в TikTok семья фермеров, которая зарабатывает на выращивании клубники.

“Этот год явно готовит нам новые испытания. Надеяться на чудо глупо, поэтому пытаемся спасти будущий урожай клубники”, - не унывая рассказала автор видео и показала свою “спасательную операцию”.

Судя по видео, уровень воды в первые дни потепления поднялся настолько, что полностью скрыл не только борозды, но и сами грядки с кустиками клубники, укрытыми на зиму агроплёнкой. Чтобы не оставлять ряды ягодника гнить в воде, фермерам пришлось взяться за топор - только так можно было прорубить в замерзших буграх почвы каналы для стока воды из борозд. В результате за ночь, по словам девушки, сошло не меньше 17 см воды.

Хотя сами фермеры не стали давать какие-либо прогнозы по будущему урожаю, комментаторы сделали вывод, что ждать дешёвой брестской клубники, которая обычно появляется на рынках страны в числе первых в сезон, в этом году ждать не стоит.

“Этим видео нам дают понять, что цена за кг будет заоблачной. Так что готовьтесь, собирайте справки на кредит”, - написал один из зрителей.

Многие отметили, что это, увы, не последнее испытание, которое фермерам может подкинуть погода в этом сезоне. Ведь впереди весна и опасные для посевов возвратные заморозки, от которых сильно пострадало всё сельское хозяйство Беларуси в прошлом году.

Впрочем, без юмора в комментариях не обошлось. Некоторые зрители предложили белорусским фермерам “перепрофилироваться” и подстроиться под новые климатические реалии, например, начать выращивать рис, который растёт как раз на затопленных полях.