"Цен таких нет!" — минчане пожаловались на дорогие ёлки. Что ответили в Минлесхозе

Опубликовано: 26.12.2025 11:03 , Обновлено: 26.12.2025

В соцсетях в последние дни появились жалобы на то, что ёлки на ёлочных базарах стоят дороже, чем обещали в Министерстве лесного хозяйства (Минлесхозе), и дороже, чем указано на сайтах исполкомов.

“Я вообще не понимаю, где люди покупают елки за 15–20 рублей у нас … цен таких в городе нет!!!!!! Люди, вы из каких городов????” — написал один из возмущённых комментаторов в Threads.

Однако другие посоветовали обращать внимание на то, кто продаёт новогодние деревья. “Сегодня купили на Багратиона, 70 (Минский лесхоз) ёлку 170 см за 30 рублей. Каждые полчаса приезжает грузовик со свежими ёлками, на любой вкус. Возле «Грина» у частника такая же — 80 руб.”, — рассказал житель Минска.

Тем временем были и такие, кто проехался по нескольким точкам в столице Беларуси в поисках «самой идеальной елки».

“На ёлочном базаре на Багратиона, 70 ёлки видны на просвет, выбрать вообще нечего. Заехали в Mile на Уручье — там тоже как-то с выбором не очень, одну за 100 рублей присмотрели, но пока решили — её забрали. Поехали в «Материк», тоже на Уручье, и нашли идеальную ёлку за 72 руб.”, — поделилась ценами ещё одна пользовательница Threads.

Журналист нашего портала попытался купить ёлку не в столице, а в районном центре — Марьиной Горке. Это удалось сделать не с первого раза. 24 декабря ёлки продавали в центре только в рабочее время, а к 17:00 всю продажу свернули. А вот 25 декабря ёлки и сосны были в наличии, причём цены были значительно ниже столичных. Ёлка высотой 1,7 метра обошлась в 19,5 рубля.

Впрочем, к ёлкам из лесхозов возникли вопросы и по качеству. “Зачем же таких малюток-недоростков продавать?” — задалась вопросом одна из жительниц Минска, показав, что увидела на ёлочном базаре.

Минлесхоз ответил на претензии

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси ответили на «негативные комментарии в интернете» по поводу цен на ёлки. Там напомнили, что в столице новогодние деревья продают не только государственные лесхозы.

“На фоне негативных комментариев в интернете повторно обращаем внимание, что стоимость ёлочек, опубликованная Минлесхозом ранее, относится исключительно к точкам лесхозов! Частные ёлочные базары определяют свою ценовую политику самостоятельно”, — утверждают в ведомстве.

Там посоветовали ехать за «демократичными» по цене ёлками по таким адресам:

ул. Притыцкого, 146;

ул. Тимирязева, 118 (территория торговой площадки «Лесной домик»);

пр-т Дзержинского, 104 (вблизи ТЦ «Титан»);

Логойский тракт, 52 (территория торговой площадки «Лесной домик»);

пр-т Дзержинского, 126 (площадка около магазина Prostor);

ул. Леонида Левина, 8 (вблизи ТЦ «Санта»);

Минский район, Щомыслицкий сельский совет, Р-1, 17-й км, 3, район д. Волковичи.

Напомним, что в Минске в эти дни настоящий елочный ажиотаж. Жители столицы делятся в соцсетях видео настоящих “голодных игр” на ёлочных базарах.

Минчане выстроились в очереди. Кое-где даже устроили «голодные игры».