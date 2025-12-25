Минчане выстроились в очереди. Кое-где даже устроили «голодные игры».

🎥 Видео

Опубликовано: 25.12.2025 16:36 , Обновлено: 25.12.2025

Большие выходные в Беларуси отметились не только празднованием Рождества. В столице страны образовались очереди сразу в нескольких местах. Причём в некоторых царил небывалый ажиотаж.

Самую культурную очередь заметили у Национального музея, где в этот четверг сделали бесплатный вход. Желающих собралось так много, что попасть внутрь все сразу не смогли.

Цепочка людей растянулась не только в длину, но и во времени. Оказалось, что не все выдержали и в итоге ушли, так и не вкусив плодов бесплатной культуры.

«Ушли. Терпения не хватило. Народу прибывало, начинался нездоровый ажиотаж, как будто балет последний на этой планете», — написала автор фото из Минска.

Тем временем в других районах Минска очереди и даже толпы людей скопились у точек продажи живых ёлок. Судя по видео, кое-где минчане взбирались прямо на грузовики, полные новогодних деревьев, в попытке найти лучшие. Получились своеобразные «голодные игры» в битве за самую зелёную или пушистую ёлку.

«Нет, это не новая часть “Голодных игр”. Это ёлочный базар от Минского лесхоза на Багратиона. P.S. Если собираетесь за ёлкой, то имейте в виду — придётся подраться», — написал автор видео.

На другом ёлочном базаре было настоящее столпотворение. Нет, на грузовики там взбираться не пришлось, но ускориться и проявить свои лучшие качества в выборе ёлок — это да.