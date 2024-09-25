«Будут покупать уже готовое» - В правительстве пообещали «максимально исключить» белорусов из процесса строительства жилья

Опубликовано: 25.09.2024 13:11 , Обновлено: 25.09.2024

Порядок возведения индивидуальных жилых домов строительными организациями и их последующей продажи физическим лицам в Беларуси планируется упростить. Об этом в среду, 25 сентября, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Беларуси, рассказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

По словам вице-премьера, будущих собственников жилья (как юридических, так и физических лиц) предлагается “максимально исключить из процесса строительства”.

“Они будут покупать в основном уже готовое жильё. Это позволит, на наш взгляд, избежать в дальнейшем целого ряда проблемных вопросов, возникающих у физических лиц, не обладающих достаточными знаниями в области строительства”, - процитировало Сивака госагентство БЕЛТА.

По словам вице-премьера, в настоящее время законодатели уже “прорабатывают вопрос” упрощения этого процесса. В частности, для индивидуальных жилых домов Минстройархитектуры подготовило законопроект, который упрощает как сам процесс строительства организациями, так и их подключения к инженерным сетям по заявкам граждан и юрлиц. Что именно предложило изменить ведомство в существующем сейчас порядке, Сивак не уточнил.

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Кроме того, Сивак заявил о разработке программы по модернизации строительной отрасли в целом. В частности, в ближайшие годы, по его словам, планируется модернизировать объекты домостроительных комбинатов и заводов крупнопанельного домостроения. Главной целью модернизации вице-премьер назвал “рост мощностей, качества и производительности труда”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 23 июля в Беларуси официально вступил в силу Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В Министерстве архитектуры и строительства заявили, что этот законодательный акт значительно упростил как процесс строительства жилья, так и его ремонта, а также ужесточил требования к объектам-долгостроям.

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