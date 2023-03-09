Будут ли повышать тарифы ЖКХ ещё раз в 2023 году? Глава МАРТ рассказал

Опубликовано: 09.03.2023 16:57 , Обновлено: 09.03.2023

В этом году тарифы ЖКХ будут изменяться по тем же правилам, что и в 2022 году. Такой подход пообещал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире "Беларусь 1".

“На текущий год сохранили подходы прошлых лет, то есть ограничение роста цен на коммунальные услуги будет действовать. Ограничено расчетом 5 долларов в год в эквиваленте в национальной валюте”, - пообещал чиновник.

Он напомнил, что повышение тарифов власти разделяют на две части. Первая вступает в силу с 1 января, а вторая с 1 июня. А постановление уже принято в начале года и других не планируется.

“Там идет расчет очень простой, эти 5 долларов распределяются на стандартную двухкомнатную квартиру 48 квадратных метров. Этот параметр заложен в программу социально-экономического развития, он утвержден, поэтому выше этого параметра мы не планируем выходить”, - заявил Алексей Богданов. По большому счету, министр повторил слова министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрея Хмеля, сказанные 26 января.

Напомним, что премьер Беларуси Роман Головченко подписал постановление №952 ещё 30 декабря 2022 года, но документ был внесён в реестр на национальном правовом портале 3 января. В нем правительство установило новые тарифы на ЖКХ для белорусов.

Согласно документу, стоимость отопления подняли на 12,74%. А тариф на электричество вырос на 5,93%-5,95%.

Правительство повысило тарифы на отопление и электричество для белорусов