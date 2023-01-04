Правительство повысило тарифы на отопление и электричество для белорусов

Опубликовано: 04.01.2023 19:44 , Обновлено: 04.01.2023

Премьер Беларуси Роман Головченко подписал постановление №952 ещё 30 декабря 2022 года, но документ был внесён в реестр на национальном правовом портале 3 января. В нем правительство установило новые тарифы на ЖКХ для белорусов.

На самом деле, повышение тарифов одобрил Александр Лукашенко 30 декабря, подписав указ №461. Премьер Роман Головченко лишь привел в соответствие с указом тарифы ЖКХ своим постановлением.

Согласно документу, стоимость отопления подняли на 12,74%. Однако когда оно точно состоится, пока неясно - то ли с 1 января, то ли с 1 июня. Само постановление на правовом портале для просмотра пока не доступно. А пресс-служба pravo.by о сроках написала так: “С 1 января 2023 г. тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с 1 июня по 31 мая включительно изменены с 21,9245 на 24,7187 белорусского рубля за 1 Гкал”.

Что касается электроэнергии, то стоимость киловатта электроэнергии по одноставочному тарифу в домах без электроплит будет составлять 0,2459 рубля (было 0,2321 рубля). А с плитами - 0,209 рубля за 1 кВт∙ч (было 0,1973 рубля). Таким образом тариф на электричество вырос на 5,93%-5,95%.

[info_b]Также изменения коснулись стоимости газа. Подробнее можно почитать тут.[/info_b]