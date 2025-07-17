«Будущее настало» - На кассах самообслуживания в Минске заметили новую функцию, из-за которой не пробивается товар

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Опубликовано: 17.07.2025 08:13 , Обновлено: 17.07.2025

На кассах самообслуживания в Минске заметили новую функцию, из-за которой товар невозможно добавить в корзину. При сканировании штрих-кода система попросту не добавляет товар к чеку, а требует обратиться к консультанту. Узнали подробности.

С новой функцией в магазине одной из популярных белорусских торговых сетей на днях столкнулся популярный фуд-блогер “Мерзкий Кокобай”. Видео того, как работает новая функция, он поделился у себя на страничке в TikTok. На кадрах видно, что при попытке отсканировать товар, на экране кассы самообслуживания выскакивает информационное предупреждение со следующим текстом: “У товара истёк срок годности и он не может быть добавлен в чек. Обратитесь к консультанту”.

“Будущее настало! Теперь не нужно смотреть на сроки годности. Бабушки, ликуйте!” - оценил блогер новшество.

Автор ролика предположил, что таким образом магазины решили автоматически защищать покупателей от просроченных товаров. Впрочем, судя по всему, систему ещё только тестируют, поскольку упаковка сосисок, которую безуспешно пытался пробить блогер, судя по этикетке, не была просроченной - до истечения срока годности было ещё больше месяца.

Некоторые комментаторы заметили, что в соседней России подобная функция на кассах самообслуживания уже давно успешно работает.

“Я впервые с таким в России столкнулась, не продали пиво, потому что на следующий день истекал срок годности”, - поделилась своим опытом одна из зрительниц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце на кассах самообслуживания появилась ещё одна полезная опция, связанная с чеками. Помимо уже привычных вариантов - получить обычный бумажный чек или укороченный - покупателям начали предлагать и третий — «чек не нужен». Выбрав её, можно и вовсе не получать никакой бумажной распечатки.

Новость Телеграф

А в начале июля белорусское правительство и Национальный банк объявили об «усовершенствовании» требований к работе кассового оборудования. Для кассиров и покупателей отменили одну из процедур, которая могла замедлять процесс на кассе.

Совмин отменил двойное сканирование на кассах. Что известно?