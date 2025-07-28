«Буду косить и продавать» - В минском магазине заметили «траву» за 100 рублей. Оказалось, это не предел

🎥 Видео

Опубликовано: 28.07.2025 14:49 , Обновлено: 28.07.2025

В одном из столичных магазинов популярной торговой сети на прилавках со свежей зеленью заметили "траву" по весьма впечатляющей цене - 100,99 рублей. Автор ролика задалась вопросом, насколько оправдана такая цена на "обычную траву", а комментаторы тут же набросали свежих идей для аграрного стартапа.

Резонанс вызвала цена на свежую мяту : за полдня ролик в TikTok собрал больше 173 тыс. просмотров под полтысячи комментариев. Вопреки обычным для подобных роликов пустых восклицаний по поводу дороговизны продукта, на этот раз комментаторы пустились в размышления о том, что автор ролика нашла “золотую жилу” для белорусских дачников. Едва ли не каждый третий комментарий был о том, эта ароматная и неприхотливая травка, которая растёт у многих на участках фактические как сорняк, может стать для них источником обогащения:

“Всё конец бедной жизни ??? пол-огорода как сорняк растёт”, - написала одна из зрительниц.

“У меня на даче растёт обычная, перечная, лимонная, ментоловая. Я - миллиардер”, - заметила другая.

“А куда можно сдать за пол цены? У нас возле подъезда разрослась”, - поинтересовалась третья.

“Всё, всё - кончилась бедная жизнь!!!!!! Буду косить и продавать!!!!!” - заявил ещё один комментатор.

Впрочем, многие зрители отметили, что сама по себе мята - очень лёгкая (это, кстати, признала и сама автор ролика), а берут её, как правило, в небольшом количестве, поэтому покупка этой “травы” вряд ли сильно ударит по карману покупателя.

“Мне со всего огорода её вырвать надо - и то 1 кг не получится, она очень лёгкая. А те, кто пишет, что у них мята как сорняк растёт, то они ею просто не пользуются”, - заявила одна из зрительниц.

“Целый пакет вышел на 11 рублей. Теперь посмотрите цены в аптеке на сушеную мяту непонятно какого качества и у вас вопросы отпадут”, - поделилась наблюдениями одна из покупательниц.

“Есть спрос - нет предложения. Вот вам и цена. Не каждый фермер будет заниматься мятой для получения товарной продукции”, - пояснил принцип ценообразования на эту не самую ходовую зелень ещё один комментатор.

Кстати, указанная цена на мяту ещё не самая высокая из представленных на белорусском рынке. Так, в сервисе доставки другой белорусской торговой сети сейчас можно найти марокканскую мяту по ещё более высокой цене: 1,69 рубля за 15 грамм. Цена за упаковку не так шокирует, но если перевести в килограммы, то окажется, что цена даже выше, чем показанная на видео - более 112 рублей за кило.

Ранее Telegraf.news рассказал, как блорус опубликовал в TikTok видео, в котором показал прилавок в одном из немецких городов, где на продаже были выставлены белорусские лисички. Цена на них вызвала споры среди подписчиков.

«По такой цене сам бы возил» — В Германии в магазинах заметили белорусские лисички. У зрителей возникли вопросы