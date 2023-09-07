British American Tobacco объявила об уходе из Беларуси. Pall Mall, Kent и другие марки исчезнут с полок?

Опубликовано: 07.09.2023 13:30 , Обновлено: 08.09.2023

Компания British American Tobacco (BAT), которая до недавнего времени была одним из крупнейших инвесторов в табачную отрасль Беларуси, объявила о своём намерении продать все свои активы как в Беларуси, так и в России. Исчезнут ли с полок магазинов такие популярные у белорусов марки сигарет, как Pall Mall, Kent, Lucky Strike, Dunhill и другие после продажи бизнеса другому владельцу?

В официальном пресс-релизе BAT сообщила, что компания “заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством”.

По данным компании, покупателем выступил консорциум во главе с руководителями российского подразделения компании. Как ожидается, в течение месяца стороны окончательно закроют сделку, после чего выкупленные предприятия получат общее название ITMS Group, а сама BAT “больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках”.

В BAT также сообщили, что одним из принципиальных условий заключения сделки было “соблюдение интересов сотрудников в России и Беларуси”. В итоге стороны договорились о том, что условия найма сотрудников ITMS Group как минимум два ближайших года останутся сопоставимыми с теми, на которых они работали в компании BAT.

А что будет с белорусскими сигаретами?

Что касается самого производства, а также ассортимента сигарет, которые выпускали белорусские табачные компании по контракту для белорусского подразделения BAT, об этом в официальном пресс-релизе компании не говорится.

[info_b]На белорусском рынке BAT представлена такими популярными марками сигарет, как Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo.[/info_b]

Между тем, председатель российского Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью изданию “Газетай.Ru” высказал мнение о том, что дефицита премиальных сигарет после ухода British American Tobacco с российского и белорусского рынка не будет.

Во-первых, потому что BAT решила продать свои активы “дружественной структуре”, и, по мнению эксперта, та, вероятнее всего продолжит выпускать популярные марки, возможно, лишь изменив привычные названия (но вовсе не обязательно).

Во-вторых, в пользу того, что сигареты не исчезнут с полок магазинов, по словам Шапкина, говорит то, что себестоимость их производства “копеечная”, а “маржинальность превышает 1000%”.

“Да, есть налоги, но даже с учетом них бизнес очень прибыльный”, - подчеркнул эксперт, заверив, что для потребителей “ничего не изменится в рамках решения BAT”.

“Сигареты могут выпускать большое количество компаний, все они по сути одинаковы по составу и отличаются только соусами”, - добавил он.

Напомним, с 1 сентября в Беларуси многие производители в очередной раз подняли цены на сигареты на некоторые марки, не только премиальные, но и относительно недорогие.

В Беларуси подняли цены на сигареты с 1 сентября. Даже на недорогие