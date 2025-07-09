БПЦ снова перенес сроки возвращения денег на счета белорусов. Когда теперь?
В Банковском процессинговом центре (БПЦ) опять перенесли срок устранения неполадок, из-за которых у клиентов трёх крупнейших банков Беларуси могли пропасть деньги с карт.
Согласно последним данным, технические проблемы, из-за которых у клиентов некоторых банков некорректно отображались балансы, БПЦ пообещал устранить к 22:00 .
“К сожалению, устранение возникшей проблемы занимает больше времени, чем мы рассчитывали – работы продолжаются. ”, – сообщили в БПЦ.
Клиентам посоветовали следить за обновлениями.
Какие банки затронула проблема?
Сбой затронул клиентов трех финансовых организаций:
- ОАО «АСБ Беларусбанк».
- ОАО «Белагропромбанк».
- ОАО «Белинвестбанк».
Ранее Telegtaf.news писал, что генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр» Александр Сотников выступил с заявлением по поводу сбоя.
Он заверил, что специалисты знают причину и уже работают над решением. «Мы знаем, как её исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Мы надеемся, что до 14 часов все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки», — заявил глава БПЦ.
Позже специалисты пообещали решить все проблемы к 17:00.
По словам директора БПЦ, деньги клиентов в безопасности. «Деньги никуда не делись, никто их не украл. Всё будет хорошо», — заключил он.
«Знаем, как исправить» — В БПЦ рассказали, когда вернутся пропавшие с карт белорусов деньги