БПЦ снова перенес сроки возвращения денег на счета белорусов. Когда теперь?

Опубликовано: 09.07.2025 17:13 , Обновлено: 09.07.2025

В Банковском процессинговом центре (БПЦ) опять перенесли срок устранения неполадок, из-за которых у клиентов трёх крупнейших банков Беларуси могли пропасть деньги с карт.

Согласно последним данным, технические проблемы, из-за которых у клиентов некоторых банков некорректно отображались балансы, БПЦ пообещал устранить к 22:00 .

“К сожалению, устранение возникшей проблемы занимает больше времени, чем мы рассчитывали – работы продолжаются. ”, – сообщили в БПЦ.

Клиентам посоветовали следить за обновлениями.

Какие банки затронула проблема?

Сбой затронул клиентов трех финансовых организаций:

ОАО «АСБ Беларусбанк».

ОАО «Белагропромбанк».

ОАО «Белинвестбанк».

Ранее Telegtaf.news писал, что генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр» Александр Сотников выступил с заявлением по поводу сбоя.

Он заверил, что специалисты знают причину и уже работают над решением. «Мы знаем, как её исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Мы надеемся, что до 14 часов все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки», — заявил глава БПЦ.

Позже специалисты пообещали решить все проблемы к 17:00.

По словам директора БПЦ, деньги клиентов в безопасности. «Деньги никуда не делись, никто их не украл. Всё будет хорошо», — заключил он.

«Знаем, как исправить» — В БПЦ рассказали, когда вернутся пропавшие с карт белорусов деньги