БПЦ предупредил о перерывах в работе всех карт обслуживаемых банков

Опубликовано: 14.10.2025 19:18 , Обновлено: 14.10.2025

Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что будет проводить работы, из-за чего 17 октября с 03:20 до 06:30 утра могут быть перебои с работой банковских карт.

Поначалу в БПЦ сказали, что временные проблемы будут с картами Белкарт, однако потом уточнили, что краткосрочные перерывы в обслуживании коснуться держателей всех карточек банков, пользующихся услугами Центра.

Согласно данным сайта “Беларусбанк”, в БПЦ обслуживаются:

ОАО «Белагропромбанк»

ОАО «Белинвестбанк»

ОАО «Сбер Банк»

ОАО «Паритетбанк»

ЗАО «БСБ Банк»

ЗАО «Банк Решение»

ЗАО «Цептер Банк»

Ранее Telegraf.news писал, что Сбер Банк заранее предупредил своих клиентов о запланированных масштабных технических работах. Их решили провести для того, чтобы “улучшить инфраструктуру и повысить качество банковских услуг”, но для этого придётся потерпеть как минимум 6 дней.

Банк предупредил белорусов сразу о 6 днях перебоев в работе своих сервисов