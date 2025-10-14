БПЦ предупредил о перерывах в работе всех карт обслуживаемых банков
Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что будет проводить работы, из-за чего 17 октября с 03:20 до 06:30 утра могут быть перебои с работой банковских карт.
Поначалу в БПЦ сказали, что временные проблемы будут с картами Белкарт, однако потом уточнили, что краткосрочные перерывы в обслуживании коснуться держателей всех карточек банков, пользующихся услугами Центра.
Согласно данным сайта “Беларусбанк”, в БПЦ обслуживаются:
- ОАО «Белагропромбанк»
- ОАО «Белинвестбанк»
- ОАО «Сбер Банк»
- ОАО «Паритетбанк»
- ЗАО «БСБ Банк»
- ЗАО «Банк Решение»
- ЗАО «Цептер Банк»
Ранее Telegraf.news писал, что Сбер Банк заранее предупредил своих клиентов о запланированных масштабных технических работах. Их решили провести для того, чтобы “улучшить инфраструктуру и повысить качество банковских услуг”, но для этого придётся потерпеть как минимум 6 дней.
Банк предупредил белорусов сразу о 6 днях перебоев в работе своих сервисов