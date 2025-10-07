Банк предупредил белорусов сразу о 6 днях перебоев в работе своих сервисов
Сбер Банк заранее предупредил своих клиентов о запланированных масштабных технических работах. Их решили провести для того, чтобы "улучшить инфраструктуру и повысить качество банковских услуг", но для этого придётся потерпеть как минимум 6 дней.
О техработах финансовое учреждение решило уведомить своих клиентов заблаговременно - за месяц. Плановые техработы начнутся в четверг 6 ноября, а завершить их рассчитывают во вторник, 11 ноября 2025 года.
В эти дни у клиентом Сбер Банка могут возникнуть проблемы с доступом к сервисам интернет-банка и мобильного приложения .
В результате техработ в пресс-службе банка пообещали:
- повысить скорость зачислений средств на счета клиентов,
- повысить уровень защиты,
Ранее Telegraf.news рассказал, чтобелорусские банки отслеживают по платежам, где находится клиент и в какие магазины ходит. Заместитель председателя Правления Нацбанка Андрей Картун в интервью гостелеканалу «Первый информационный» объяснил такие действия заботой о безопасности белорусов.
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