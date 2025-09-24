БПЦ предупредил о перебоях в работе банковских карт белорусов
Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что ночью 26 сентября будет проводить очередные "технологические работы" на своем оборудовании.
А это значит, что могут быть перебои в обслуживании карт банков, которые пользуются услугами БПЦ. Причем коснуться они только Белкарт .
[infp] Банки, которые обслуживаются в БПЦ:
- ОАО «Белагропромбанк»,
- ОАО «Белинвестбанк»,
- ОАО «Сбер Банк»,
- ОАО «Паритетбанк»,
- ЗАО «БСБ Банк»,
- ЗАО «Банк Решение»,
- ЗАО «Цептер Банк». [/infp]
В организации утверждают, что сами перерывы в работе не продлятся долго и произойдут с 03:30 до 04:00 ночи.
Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка страны вспомнил о масштабном техническом сбое, произошедшем два месяца назад. Из-за него у некоторых клиентов трёх белорусских госбанков ошибочно списали деньги с банковских карт. “Такое не должно повторяться”, - заявил глава государства.
«Осадок у людей остался» — Лукашенко после масштабного сбоя потребовал «убедительно информировать» белорусов об этом