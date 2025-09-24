БПЦ предупредил о перебоях в работе банковских карт белорусов

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Опубликовано: 24.09.2025 10:34 , Обновлено: 24.09.2025

Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что ночью 26 сентября будет проводить очередные "технологические работы" на своем оборудовании.

А это значит, что могут быть перебои в обслуживании карт банков, которые пользуются услугами БПЦ. Причем коснуться они только Белкарт .

[infp] Банки, которые обслуживаются в БПЦ:

ОАО «Белагропромбанк»,

ОАО «Белинвестбанк»,

ОАО «Сбер Банк»,

ОАО «Паритетбанк»,

ЗАО «БСБ Банк»,

ЗАО «Банк Решение»,

ЗАО «Цептер Банк». [/infp]

В организации утверждают, что сами перерывы в работе не продлятся долго и произойдут с 03:30 до 04:00 ночи.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка страны вспомнил о масштабном техническом сбое, произошедшем два месяца назад. Из-за него у некоторых клиентов трёх белорусских госбанков ошибочно списали деньги с банковских карт. “Такое не должно повторяться”, - заявил глава государства.

«Осадок у людей остался» — Лукашенко после масштабного сбоя потребовал «убедительно информировать» белорусов об этом