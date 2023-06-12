БПЦ предупредил, что Mastercard в Беларуси 13 июня будет работать без перебоев. Зачем сообщил?

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Опубликовано: 12.06.2023 11:49 , Обновлено: 12.06.2023

Белорусский процессинговый центр (БПЦ) 12 июня предупредил, что во вторник, 13 июня, карты Mastercard с 9 до 12 часов дня будут работать без перебоев. На данный момент белорусы и так не жалуются на работу карт. Зачем тогда об этом сообщил БПЦ?

Оказывается, в это время международная система будет проводить технические работы на линии связи с Беларусью. “По информации, полученной от Mastercard, данные работы не приведут к прерыванию или ухудшению качества предоставляемых сервисов”, – говорится в пресс-релизе БПЦ.

Центр обслуживает в Беларуси «Беларусбанк», «Сбер Банк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Паритет Банк», «Банк «Решение», «БНБ-Банк», «БСБ-Банк», «Франсабанк», «Цептер Банк”.

Ранее Телеграф сообщил, что “Приорбанк” сообщил, что с 1 июня 2023 года клиенты-обладатели виртуальных карточек в долларах США и евро нее смогут снимать с них наличку. А вот проводить онлайн-платежи все ещё будет можно.

«Приорбанк» призвал некоторых клиентов снять со счетов до 1 июня доллары и евро. Почему?