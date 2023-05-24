"Приорбанк" призвал некоторых клиентов снять со счетов до 1 июня доллары и евро. Почему?
"Приорбанк" сообщил, что с 1 июня 2023 года клиенты-обладатели виртуальных карточек в долларах США и евро нее смогут снимать с них наличку. А вот проводить онлайн-платежи все ещё будет можно.
“Вы по-прежнему сможете удобно и безопасно оплачивать покупки виртуальной карточкой в онлайн-магазинах, в том числе зарубежных, а также подписки на любые сервисы (такси, музыка, фильмы и т.д.)”, - пообещали в “Приорбанке”.
А вот снятие наличных по виртуальным карточкам в долларах США и евро в устройствах и кассах как “Приорбанка”, так и иных банков с 01.06.2023 в банке запретят.
В банке предложили белорусам два варианта как поступить с деньгами на счёте:
- Оформить заявку в Prior Online до 01.06.2023 и получить наличные доллары США и евро в выбранное вами время до конца июня. Форма заявки будет направлена в приложении Prior Online в ближайшее время.
- Снять наличные в отделении банка до 01.06.2023