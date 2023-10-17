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БПЦ предупредил белорусов о проблемах с банковскими картами 23 октября

БПЦ предупредил белорусов о проблемах с банковскими картами 23 октября
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В ночь с воскресенья на понедельник, 23 октября, некоторые белорусы могут столкнуться с проблемами с банковскими картами. Об этом сообщили в Банковском процессинговом центре (БПЦ) и заверили, что перерывы в обслуживании карт будут временными.

Связано это будет с технологическими работами, которые специалисты БПЦ планируют проводить на сетевом оборудовании. Справиться специалисты пообещали за три часа: объявленный график техработ - с 03:00 до 6:00.

В этот промежуток времени “возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра”, сообщили в БПЦ. Там пояснили, что банковские карты могут не работать:

  • в сети организаций торговли и сервиса,
  • в пунктах выдачи наличных,
  • в устройствах самообслуживания,
  • в банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Напомним, в Беларуси этими услугами пользуются следующие банки:

  • Беларусбанк;
  • Белагропромбанк;
  • Белинвестбанк;
  • Банк «Решение»;
  • БНБ-Банк;
  • БСБ-Банк;
  • Паритет Банк;
  • Сбербанк;
  • Франсабанк;
  • Цептер Банк.

Как ранее рассказывал Телеграф, авторы опубликованного недавно на Национальном правовом портале законопроекте, который вносит изменения в Налоговый кодекс Беларуси, предложили вновь обязать всех белорусов, являющихся налоговыми резидентами страны, сообщить в МНС о наличии счетов в зарубежных банках. В том числе и российских — правки не содержат исключений.

Совмин предложил обязать белорусов сообщать о счетах в иностранных банках. В российских тоже?

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