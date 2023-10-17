БПЦ предупредил белорусов о проблемах с банковскими картами 23 октября
В ночь с воскресенья на понедельник, 23 октября, некоторые белорусы могут столкнуться с проблемами с банковскими картами. Об этом сообщили в Банковском процессинговом центре (БПЦ) и заверили, что перерывы в обслуживании карт будут временными.
Связано это будет с технологическими работами, которые специалисты БПЦ планируют проводить на сетевом оборудовании. Справиться специалисты пообещали за три часа: объявленный график техработ - с 03:00 до 6:00.
В этот промежуток времени “возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра”, сообщили в БПЦ. Там пояснили, что банковские карты могут не работать:
- в сети организаций торговли и сервиса,
- в пунктах выдачи наличных,
- в устройствах самообслуживания,
- в банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.
Напомним, в Беларуси этими услугами пользуются следующие банки:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.
Как ранее рассказывал Телеграф, авторы опубликованного недавно на Национальном правовом портале законопроекте, который вносит изменения в Налоговый кодекс Беларуси, предложили вновь обязать всех белорусов, являющихся налоговыми резидентами страны, сообщить в МНС о наличии счетов в зарубежных банках. В том числе и российских — правки не содержат исключений.
Совмин предложил обязать белорусов сообщать о счетах в иностранных банках. В российских тоже?