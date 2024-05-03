БПЦ предупредил белорусов о перебоях в оплате банковскими картами и снятии наличных. Когда?

Опубликовано: 03.05.2024 18:08 , Обновлено: 03.05.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о возможных перебоях в работе пластиковых карточек 4 мая.

В БПЦ рассказали, что запланировали технические работы. Поэтому 4 мая с 03:20 до 05:00 “возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей банковских карточек банков”, которые пользуются услугами БПЦ.

Так, перебои возможны при оплате банковскими картами в магазинах, устройствах самообслуживания, пунктах выдачи заказов, а также при снятии наличных в банкоматах.

Судя по информации на сайте, БПЦ занимается эквайрингом (возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату пластиковыми картами) пяти банков: Беларусбанка, Белагропромбанка, БСБ-Банка, Паритетбанка и Сбер Банка.

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