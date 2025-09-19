БПЦ предупредил белорусов о 6-часовых техработах. У кого и когда не будут работать карты?

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Опубликовано: 19.09.2025 09:30 , Обновлено: 19.09.2025

Банковский процессинговый центр (БПЦ) запланировал очередные технологические работы. Об этом в преддверии выходных сообщили сразу несколько белорусских банков, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра. Узнали, когда именно будут не работать банкоматы и нельзя будет расплатиться картой.

Техработы намечены на эту субботу, 20 сентября , и, как обычно, будут проводиться в ночное время, чтобы минимизировать возможные неудобства для клиентов. На этот раз БПЦ рассчитывает уложиться с плановыми техработами в 6 часов. Расплачиваясь карточкой в магазинах, оплачивая услуги в инфокиосках или пытаясь снять наличные в банкомате, проблемы могут возникнуть с 00:00 до 6:00 субботы.

О таких “кратковременных перерывах в обслуживании держателей платежных карточек” уже уведомили своих клиентов такие белорусские банки, как:

Беларусбанк,

Белинвестбанк,

Технобанк,

Паритетбанк,

Банк РРБ.

Впрочем, с аппаратно-программным комплексом БПЦ работают и некоторые другие банки, такие как Белагропромбанк, Банк Решение, Нео Банк Азия, Цептер Банк, БСБ Банк и некоторые финансовые организации.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка страны вспомнил о масштабном техническом сбое, произошедшем два месяца назад после аналогичных плановых техработ. Из-за того сбоя у некоторых клиентов трёх белорусских госбанков ошибочно списали деньги с банковских карт. “Такое не должно повторяться”, - заявил глава государства.

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Президент потребовал от Национального банка “держать ситуацию под самым жестким контролем”, “действовать на опережение” и “максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка”.