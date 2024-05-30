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БПЦ предупредил белорусов о 6-часовых перебоях в работе банковских карт. Когда запастись наличными?

БПЦ предупредил белорусов о 6-часовых перебоях в работе банковских карт. Когда запастись наличными?
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В четверг, 30 мая, Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов об очередных технологических работах, которые запланировали специалисты в ночь на понедельник, 3 июня 2024 года. Из-за техработ на сетевом оборудовании в течение шести часов могут наблюдаться перебои в работе карт, к которым белорусам следует подготовиться.

На обслуживание сетевого оборудования БПЦ в этот раз отвело шесть часов. Там предупредили, что перебои возможны с 00:00 до 6:00. Клиенты банков, которые пользуются услугами БПЦ, могут столкнуться со следующими проблемами:

  • невозможностью расплатиться по карте в пунктах торговли и сервиса,
  • невозможностью снять наличные в пунктах выдачи, устройствах самообслуживания и банкоматах.

Отметим, что предыдущие технологические работы на оборудовании БПЦ обернулись масштабным сбоем. Работы, которые должны были быть завершены рано утром, на деле затянулись ещё на полдня. Из-за этого клиенты самых разных белорусских банков не могли расплатиться по картам в магазинах, на АЗС и прочих торговых точках, поэтому рекомендация запастись наличными накануне технологических работ БПЦ будет не лишней.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что к аппаратно-программному комплексу БПЦ в Беларуси подключены следующие банки:

  • Беларусбанк,
  • Белагропромбанк,
  • Белинвестбанк,
  • Банк «Решение»,
  • БНБ-Банк,
  • БСБ-Банк,
  • Паритет Банк,
  • Сбербанк,
  • Франсабанк,
  • Цептер Банк.

Между тем, ряд белорусских банков объявил о собственных техработах в ближайшие дни, во время которых их клиенты также могут столкнуться со сбоями. Так, Белгазпромбанк запланировал техработы на 4 июня - с 8:00 до 8:15. В это время клиентам могут быть недоступны:

  • мобильные приложения BGPB mobile и BGPB Business;
  • услуги интернет-банка;
  • P2P-переводы на сайте банка;
  • сервис интернет-платежей на сайте банка;
  • услуги SMS-информирования, PUSH-сообщения и SMS-управления;
  • сервисы USSD- и SMS-запросов.
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