Белорусы пожаловались на неработающие банковские карты. Что случилось?

Опубликовано: 18.05.2024 13:12 , Обновлено: 18.05.2024

В субботу днём, 18 мая, белорусы столкнулись с проблемами в работе некоторых банковских карт. Один из читателей пожаловался, что не смог расплатиться в столичном "Евроопте", где продавцы сказали, что аналогичная ситуация наблюдается и в других магазинах страны.

Официальную информацию о перебоях предоставили лишь в “Приорбанке”. Там отметили, что 18 мая “по независящим от банка причинам” наблюдаются трудности при совершении операций по карточкам “Белкарт” в устройствах других банков. О том, как долго продлятся эти “трудности”, в пресс-службе не сообщили.

“Кроме того, в устройствах некоторых банков операции могут не проходить по карточкам Visa и Mastercard. Проблемы также наблюдаются при оплате карточками некоторых других банков в устройствах “Приорбанка”, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Ранее ОАО «Банковский процессинговый центр» предупреждал, что в субботу, 18 мая, будут проводиться технологические работы. Правда, для этого отвели ночное время с 00:00 до 06:00. Видимо, затянулось.

К слову, услугами БПЦ в Беларуси пользуются следующие банки, где возможны перебои:

“Беларусбанк”;

“Белагропромбанк”;

“Белинвестбанк”;

Банк «Решение»;

“БНБ-Банк”;

“БСБ-Банк”;

“Паритет Банк”;

“Сбербанк”;

“Франсабанк”;

“Цептер Банк”.

Банки предупредили белорусов о 12-часовых перебоях в работе карт. Когда запасаться наличными?