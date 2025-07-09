БПЦ не вернул деньги на счета белорусов к 22:00. Что пообещал?

Опубликовано: 09.07.2025 22:18 , Обновлено: 09.07.2025

Банковский процессинговый центр (БПЦ) в 22:03 сообщил, что продолжает "необходимые восстановительные работы". Таким образом к указанному им ранее сроку в 10 вечера ремонт не завершился.

“Все балансы будут скорректированы — никаких действий со стороны клиентов не требуется. Мы делаем всё возможное для скорейшего завершения работ. Будем держать вас в курсе событий”, - пообещали в БПЦ.

Тем временем в комментариях к сообщениям Банковского процессингового центра разразилась целая битва. Люди жаловались на то, что не смогли “купить хлеба” и оплатить медуслуги. Кто-то спросил: “Подскажите, как мне до работы доехать”.

“У меня минус 7113 р”, - лаконично написала ещё одна белоруска.

Напомним, что сбой 9 июля затронул клиентов трех финансовых организаций:

ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк».

О масштабах проблемы остаётся только предполагать. Люди пожаловались, что с их счетов пропали суммы от мелких, до очень крупных. Позднее директор ОАО «Банковский процессинговый центр» Александр Сотников выступил с заявлением по поводу сбоя.

Он заверил, что специалисты знают причину и уже работают над решением.

«Мы знаем, как её исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Мы надеемся, что до 14 часов все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки», — заявил глава БПЦ.

Позже специалисты пообещали решить все проблемы к 17:00, а потом к 22:00.

БПЦ снова перенес сроки возвращения денег на счета белорусов. Когда теперь?