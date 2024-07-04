БПЦ объявил срочные технологические работы. Когда и с картами каких белорусских банков будут перебои?

Опубликовано: 04.07.2024 18:21 , Обновлено: 04.07.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о срочных технологических работах на своем оборудовании 5 июля. Из-за этого клиенты банков, которые обслуживает БПЦ, могут столкнуться с проблемами при оплате товаров в магазинах и не только.

Так, техработы запланировали проводить 5 июля с 00:00 до 06:00 . В пресс-службе БПЦ перечислили, с какими сложностями могут столкнуться держатели карт:

проблемы с безналичным расчетом в торговых точках, на устройствах самообслуживания,

со снятием денег в банкоматах,

с обслуживанием в пунктах выдачи наличных.

В центре отметили, что это будут кратковременные (до 15 минут) перерывы в обслуживании. Напомним, к аппаратно-программному комплексу БПЦ подключены следующие банки:

Беларусбанк,

Белагропромбанк,

БТА Банк,

Паритетбанк,

БСБ Банк,

Банк Решение,

Цептер Банк,

Белинвестбанк,

Сбер Банк.

Ранее Telegraf.news рассказывал об услуге экстренной блокировки карты от БПЦ. В центре пообещали, что это можно сделать всего за один звонок. Услуга доступна клиентам семи банков.

Потеряли карту? В Беларуси ввели экстренную блокировку за 1 минуту для клиентов этих банков