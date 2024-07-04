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БПЦ объявил срочные технологические работы. Когда и с картами каких белорусских банков будут перебои?

БПЦ объявил срочные технологические работы. Когда и с картами каких белорусских банков будут перебои?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о срочных технологических работах на своем оборудовании 5 июля. Из-за этого клиенты банков, которые обслуживает БПЦ, могут столкнуться с проблемами при оплате товаров в магазинах и не только.

Так, техработы запланировали проводить 5 июля с 00:00 до 06:00 . В пресс-службе БПЦ перечислили, с какими сложностями могут столкнуться держатели карт:

  • проблемы с безналичным расчетом в торговых точках, на устройствах самообслуживания,
  • со снятием денег в банкоматах,
  • с обслуживанием в пунктах выдачи наличных.

В центре отметили, что это будут кратковременные (до 15 минут) перерывы в обслуживании. Напомним, к аппаратно-программному комплексу БПЦ подключены следующие банки:

  • Беларусбанк,
  • Белагропромбанк,
  • БТА Банк,
  • Паритетбанк,
  • БСБ Банк,
  • Банк Решение,
  • Цептер Банк,
  • Белинвестбанк,
  • Сбер Банк.

Ранее Telegraf.news рассказывал об услуге экстренной блокировки карты от БПЦ. В центре пообещали, что это можно сделать всего за один звонок. Услуга доступна клиентам семи банков.

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