БПЦ объявил срочные технологические работы. Когда и с картами каких белорусских банков будут перебои?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о срочных технологических работах на своем оборудовании 5 июля. Из-за этого клиенты банков, которые обслуживает БПЦ, могут столкнуться с проблемами при оплате товаров в магазинах и не только.
Так, техработы запланировали проводить 5 июля с 00:00 до 06:00 . В пресс-службе БПЦ перечислили, с какими сложностями могут столкнуться держатели карт:
- проблемы с безналичным расчетом в торговых точках, на устройствах самообслуживания,
- со снятием денег в банкоматах,
- с обслуживанием в пунктах выдачи наличных.
В центре отметили, что это будут кратковременные (до 15 минут) перерывы в обслуживании. Напомним, к аппаратно-программному комплексу БПЦ подключены следующие банки:
- Беларусбанк,
- Белагропромбанк,
- БТА Банк,
- Паритетбанк,
- БСБ Банк,
- Банк Решение,
- Цептер Банк,
- Белинвестбанк,
- Сбер Банк.
Ранее Telegraf.news рассказывал об услуге экстренной блокировки карты от БПЦ. В центре пообещали, что это можно сделать всего за один звонок. Услуга доступна клиентам семи банков.
Потеряли карту? В Беларуси ввели экстренную блокировку за 1 минуту для клиентов этих банков