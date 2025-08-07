БПЦ объявил 5-часовые техработы. Когда белорусам запасаться наличными?
Сразу несколько белорусских банков предупредили своих клиентов о пятичасовых технологических работах, из-за которых некоторое время не будут работать банковские карты, инфокиоски и банкоматы. Узнали, кому и когда следует заранее запастись наличными и провести плановые платежи.
Как сообщили в пресс-службе Беларусбанка, краткосрочные перерывы в работе банковских карт и банковского оборудования возможны в ночь на субботу, 9 августа. Причиной станут плановые технологические работы Банковского процессингового центра (БПЦ).
Помимо того, что на время техработ - с 00:00 до 5:00 - клиенты банков, которые подключены к аппаратно-программному комплексу БПЦ, не смогут расплатиться в магазинах и других местах, включая интернет-сервисы, своими банковскими картами, в это время также не будут работать:
- пункты выдачи наличных,
- устройства самообслуживания,
- банкоматы,
- прочее оборудование, обслуживаемое банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.
О возможных перебоях в работе карт помимо Беларусбанка своих клиентов уже также предупредили в Сбер Банке, Банке Дабрабыт, Паритетбанке, Банке Решение и Нео Банк Азия, Цептер Банке.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца пресс-служба одного из крупнейших банков Беларуси обратилась к белорусам с просьбой не верить рекламе, где им предлагают получить 3000 рублей за участие в опросе или инвестировать в финучреждение.
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