БПЦ и "А1" запланировали новые техработы. Когда белорусы не смогут снять наличные, а когда – зайти в онлайн-банкинг?

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Опубликовано: 11.11.2023 18:14 , Обновлено: 11.11.2023

Белорусский "Сбер Банк" заблаговременно предупредил белорусов об очередных технологических работах на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра (БПЦ), а также рассказал о внеплановых технических работах на оборудовании компании «A1», из-за которых клиенты банка смогут столкнуться с рядом трудностей.

Так, из-за техработ БПЦ сбои в работах банковских картах могут наблюдаться в ночь на понедельник, 20 ноября 2023 года. В период с 03:00 до 06:00 по картам нельзя будет расплатиться в торговых точках, снять наличные в пунктах выдачи наличных и банкоматах, устройствах самообслуживания, которые подключены к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Ранее Телеграф сообщал, что услугами Банковского процессингового центра в Беларуси также пользуются и другие банки, поэтому аналогичные проблемы могут возникнуть и у клиентов следующих банков:

Беларусбанк;

Белагропромбанк;

Белинвестбанк;

Банк «Решение»;

БНБ-Банк;

БСБ-Банк;

Паритет Банк;

Франсабанк;

Цептер Банк.

Кроме того, в “Сбер Банке” рассказали, когда будут проводиться внеплановые технические работы на оборудовании УП “A1”. Из-за них клиенты банка могут столкнуться с перебоями в доставке SMS, а также с проблемами в программных комплексах “СберБанк Oнлайн” и “СберБанк Бизнес Онлайн”.

Техработы запланированы на следующие дни:

15 ноября в период с 06:00 до 07:00;

с 23:00 16 ноября до 07:00 17 ноября.

Напомним, Национальный банк Беларуси 2 ноября представил обновлённый перечень системно значимых банков на 2024 год. Банки традиционно разделены на две категории и по сравнению с нынешним годом в списках есть некоторые изменения. Посмотрели, какие банки, по мнению финансового регулятора, наиболее безопасны с точки зрения ведения бизнеса и сохранности вкладов.

Нацбанк обновил список системно важных банков Беларуси на 2024 год