БПЦ и "А1" запланировали новые техработы. Когда белорусы не смогут снять наличные, а когда – зайти в онлайн-банкинг?
Белорусский "Сбер Банк" заблаговременно предупредил белорусов об очередных технологических работах на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра (БПЦ), а также рассказал о внеплановых технических работах на оборудовании компании «A1», из-за которых клиенты банка смогут столкнуться с рядом трудностей.
Так, из-за техработ БПЦ сбои в работах банковских картах могут наблюдаться в ночь на понедельник, 20 ноября 2023 года. В период с 03:00 до 06:00 по картам нельзя будет расплатиться в торговых точках, снять наличные в пунктах выдачи наличных и банкоматах, устройствах самообслуживания, которые подключены к аппаратно-программному комплексу БПЦ.
Ранее Телеграф сообщал, что услугами Банковского процессингового центра в Беларуси также пользуются и другие банки, поэтому аналогичные проблемы могут возникнуть и у клиентов следующих банков:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.
Кроме того, в “Сбер Банке” рассказали, когда будут проводиться внеплановые технические работы на оборудовании УП “A1”. Из-за них клиенты банка могут столкнуться с перебоями в доставке SMS, а также с проблемами в программных комплексах “СберБанк Oнлайн” и “СберБанк Бизнес Онлайн”.
Техработы запланированы на следующие дни:
- 15 ноября в период с 06:00 до 07:00;
- с 23:00 16 ноября до 07:00 17 ноября.
Напомним, Национальный банк Беларуси 2 ноября представил обновлённый перечень системно значимых банков на 2024 год. Банки традиционно разделены на две категории и по сравнению с нынешним годом в списках есть некоторые изменения. Посмотрели, какие банки, по мнению финансового регулятора, наиболее безопасны с точки зрения ведения бизнеса и сохранности вкладов.
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