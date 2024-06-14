Больше оклада. Минсельхозпрод Беларуси увеличил в 7 раз надбавку к зарплатам одной категории работников
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси своим постановлением № 59 повысило стимулирующие выплаты к зарплатам одной категории работников в сфере. Судя по информации в документе, одна из надбавок увеличилась в более чем семь раз.
Речь идет о стимулирующих выплатах ветеринарам, которые трудятся в бюджетных организациях сельского хозяйства. Если раньше надбавка за специфику их деятельности составляла 15% от оклада, то теперь - 110% (то есть в 7,3 раза больше).
Постановление Минсельхозпрода увеличило и другие надбавки. Так, выплаты за сложность и напряженность работы для руководителей, специалистов и других служащих-ветеринаров раньше составляли от 20 до 90%, теперь - только 90%. Таким же образом (90%) увеличили надбавку за характер труда рабочим бюджетных организаций государственной ветслужбы.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, выслушав жалобы одной категории рабочих на уровень зарплат в Пружанском лесхозе, потребовал увеличить их. “Это тяжелейший труд!” - аргументировал свое поручение глава ведомства.
«Тяжелейший труд!» — Белорусский министр потребовал повысить зарплаты этой категории работников