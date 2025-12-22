Больничные для самозанятых и не только. Совмин Беларуси внёс изменения в систему соцстраха и пенсий

Опубликовано: 22.12.2025 11:40 , Обновлено: 22.12.2025

Совет министров Беларуси внёс изменения в систему государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Соответствующее постановление 22 декабря подписал премьер-министр Александр Турчин.

Текст документа пока не опубликован, однако в пресс-службе правительства рассказали о некоторых новациях, к которым следует готовиться белорусам.

Основные нормативно-правовые изменения связаны с тем, что в Беларуси появились новые формы занятости и категории плательщиков обязательных страховых взносов в Фонд соцсзащиты населения Минтруда (ФСЗН), из которых формируются пенсии белорусов, в последнее время существенно расширились. Теперь взносы делают и филиалы иностранных юридических лиц, нотариусы, адвокаты, медиаторы третейские судьи и так называемые самозанятые физлица, которые, к примеру, платят взносы за ведение личного подсобного хозяйства.

В частности, в правительственном постановлении прописали новый порядок расчета больничных (пособий по временной нетрудоспособности) для тех белорусов, которые самостоятельно вносят обязательные страховые взносы в ФСЗН. В документе прописали сроки возврата излишне выплаченных сумм таких пособий.

Молодым работникам, получавшим очное образование, предоставили право на минимальный оплачиваемый больничный (для них пособие по временной нетрудоспособности привязали к размеру минимальной заработной платы).

Также, как отметили в пресс-службе правительства, процесс подачи сведений в ФСЗН от работодателей при приеме и увольнении работников “оптимизировали”, в частности, увеличив срок подачи данных персонифицированного учета.

Напомним, что уже с 1 января 2026 года в Беларуси в промышленную эксплуатацию планируется запустить централизованную информационную систему здравоохранения. Благодаря ей планируется уйти от традиционных бумажных больничных листов, заменив их электронными. Несмотря на то, что сам запуск системы в промышленную эксплуатацию не за горами, далеко не все медицинские учреждения планируется подключить к ней одномоментно, а доступ к электронной системе получат не все.

Стала известна дата запуска электронных больничных в Беларуси. Но не для всех?